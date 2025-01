Xét xử cựu Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam nhận hối lộ 25 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam hầu toà với cáo buộc nhận hối lộ gần 25 tỷ đồng của doanh nghiệp. Sáng 14/1, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 8 bị cáo trong vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục). Trong đó, bị cáo Nguyễn Đức Thái (63 tuổi), cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, cựu Giám đốc NXB Giáo dục, bị xét xử về tội Nhận hối lộ. Bị cáo Tô Mỹ Ngọc (45 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Nguyễn Trí Minh (50 tuổi), cựu Giám đốc Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát, cùng bị xét xử về tội Đưa hối lộ. 5 bị cáo khác là các cựu lãnh đạo, nhân viên NXB Giáo dục gồm: Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu Trưởng Ban Kế hoạch Marketing; Đinh Quốc Khánh, cựu Phó trưởng Phòng in, Phát hành NXB Giáo dục Hà Nội - thời điểm phạm tội đang làm việc tại NXB Giáo dục; Phạm Gia Thạch, cựu thành viên HĐTV; Hoàng Lê Bách và Lê Hoàng Hải, đều là cựu Phó Tổng Giám đốc bị xét xử về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 4 ngày. Bị cáo Nguyễn Đức Thái và Nguyễn Thị Thanh Thủy. (Ảnh: Bộ Công an). Theo cáo trạng, từ năm 2017 - 2021, ông Thái trao đổi, thỏa thuận, thống nhất, để tạo điều kiện cho Công ty Phùng Vĩnh Hưng, Công ty Cổ phần giấy CP trúng 13 gói thầu, gói mua sắm giấy in trị giá hơn 2.156 tỷ đồng. Từ năm 2017 - 2020, ông Thái thỏa thuận với ông Nguyễn Trí Minh, Giám đốc Công ty Minh Cường Phát để công ty này trúng 5 gói thầu, gói mua sắm cung cấp giấy in trị giá hơn 209 tỷ đồng. Để nhận hối lộ, năm 2017, ông Thái đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu; tạo điều kiện đưa Công ty Phùng Vĩnh Hưng, Công ty Minh Cường Phát vào danh sách ngắn các nhà thầu được nhận yêu cầu báo giá và hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu mua sắm năm 2018 - 2021. Qua đó, Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty Minh Cường Phát được trúng thầu và ông Nguyễn Đức Thái đã nhận gần 25 tỷ đồng từ hai doanh nghiệp trên. Trong vụ án, nhóm cựu cán bộ NXB Giáo dục đã thực hiện theo chỉ đạo của ông Thái, thống nhất áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn để lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in cho NXB Giáo dục năm 2017 trái quy định pháp luật, tham gia triển khai, tổ chức đấu thầu không đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy và Đinh Quốc Khánh còn tiết lộ thông tin về hồ sơ yêu cầu, thông thầu và hợp thức hồ sơ dự thầu trái quy định để giúp Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty Minh Cường Phát trúng các gói thầu năm 2017 trái quy định của Luật Đấu thầu. Hành vi của các bị can Nguyễn Đức Thái, Hoàng Lê Bách, Lê Hoàng Hải, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phạm Gia Thạch và Đinh Quốc Khánh đã gây thiệt hại cho NXB Giáo dục số tiền hơn 10 tỷ đồng. Minh Tuệ