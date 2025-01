Bác sĩ ở Đồng Nai bị bắt vì xâm hại nữ bệnh nhân tại phòng khám riêng

Bác sĩ công tác một bệnh viện ở Đồng Nai vừa bị khởi tố, bắt tạm giam do có hành vi hiếp dâm nữ bệnh nhân tại phòng khám ở nhà riêng. Hôm nay (9/1), VKSND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Chiến - bác sĩ công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Quán - để điều tra hành vi "Hiếp dâm". Theo thông tin ban đầu, ngày 29/12/2024, chị H. (30 tuổi) đến cơ quan công an tố cáo bị bác sĩ Chiến xâm hại tại phòng khám ở nhà riêng. Cụ thể, trong quá trình khám bệnh, vị bác sĩ này đã có hành vi khống chế, cưỡng ép chị để thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, chị H. không đồng ý và sau đó đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Định Quán đã vào cuộc, xác định bác sĩ Chiến có dấu hiệu phạm tội và tiến hành tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Đại diện Bệnh viện Đa khoa huyện Định Quán cho biết sự việc xảy ra tại nhà riêng của bác sĩ Chiến, vào ngoài giờ làm việc. Vụ việc hiện được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.