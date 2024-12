Diện mạo tuyến metro đầu tiên của TPHCM trước ngày vận hành

Sau 12 năm thi công, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ chính thức được đưa vào khai thác vào ngày mai (22/12). Đây sẽ là một làn gió mới cho diện mạo giao thông, đô thị TPHCM. Sau 12 năm thi công, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã hoàn thiện và chỉ còn vài ngày nữa, dự án giao thông công cộng kéo dài hơn một thập kỷ của TPHCM sẽ được đưa vào vận hành thương mại. Đây là sự mong mỏi của người dân thành phố về một loại hình giao thông công cộng hiện đại. Dự án metro số 1 dài 19,7km, gồm 2,6km đi ngầm và 17,1km đi trên cao. Tổng mức đầu tư sau khi được điều chỉnh là 43.700 tỷ đồng. Dự án có lộ trình qua các quận 1, Bình Thạnh, TP Thủ Đức (TPHCM) và Dĩ An (Bình Dương). Là một trong những hạng mục quan trọng nhất và được ví như là "trái tim" của tuyến metro số 1, Depot Long Bình (phường Long Bình, TP Thủ Đức) là trung tâm điều khiển vận hành, vệ sinh, bảo dưỡng và sửa chữa tàu của toàn tuyến metro. Hiện toàn tuyến metro số 1 có 17 đoàn tàu, mỗi đoàn gồm 3 toa với chiều dài 61,5m. Tàu có thể chở tối đa 930 hành khách bao gồm 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Phòng điều độ được xem là điểm kết nối giữa các điểm, tuyến và bộ phận khác nhau trong chuỗi vận hành chung của toàn tuyến metro số 1. Mỗi kíp trực tại phòng điều độ có 6 nhân viên (tổng 24 nhân sự). Các màn hình lớn được bố trí để cập nhật và theo dõi thông tin điều hành. Các dãy máy có từ 1 đến 2 nhân sự phụ trách các bộ phận như: điều độ thương mại, hành khách, giao thông (chịu trách nhiệm toàn tuyến), điều độ depot (chịu trách nhiệm đưa tàu đi vệ sinh, bảo dưỡng, hỗ trợ khi gặp sự cố) và thiết bị giám sát. Cách phòng điều độ không xa là khu bảo trì bảo dưỡng tàu tại depot Long Bình. Các đoàn tàu sau khi kết thúc hành trình sẽ được đưa vào khu vực này bảo dưỡng. Là một trong những nhà ga trên cao đầu tiên của tuyến metro số 1 (hướng từ TP Thủ Đức vào trung tâm thành phố), ga Bến xe Suối Tiên được đặt ngay trước Bến xe Miền Đông mới. Với kỳ vọng sau khi tuyến metro số 1 được đưa vào khai thác, tình trạng ế ẩm, vắng khách tại bến xe hiện đại bậc nhất Việt Nam này sẽ được giải quyết. Tổng chiều dài đường ray của tuyến metro số 1 là 19,7km, chạy từ ga ngầm Bến Thành về depot Long Bình với nhiều đoạn uốn lượn trên cao, đi song song với tuyến đường Xa lộ Hà Nội. Tuyến metro số 1 đi qua các địa danh, địa điểm du lịch nổi tiếng ở TPHCM như: KDL Suối Tiên, khu Công nghệ cao, Landmark 81 (tòa nhà cao nhất Việt Nam)... Trong ảnh, tàu metro đi ngang qua KDL Suối Tiên. Tuyến metro số 1 đi qua các nút giao Trạm 2 và Cát Lái (một trong những nút giao lớn nhất TPHCM). Sau khi đưa vào khai thác tuyến metro số 1, diện mạo của hạ tầng giao thông TPHCM sẽ có nhiều thay đổi, mang một diện mạo mới. Dọc tuyến metro số 1, nhiều tòa nhà, khu phức hợp, trung tâm thương mại mọc lên san sát nhau. Đây cũng được xem là ví dụ điển hình của mô hình TOD (Transit Oriented Development) tập trung phát triển đô thị quanh các nhà ga, tuyến đường sắt đô thị và nút giao thông lớn, tạo ra các khu dân cư và thương mại kết nối trực tiếp với hệ thống giao thông công cộng. Toàn tuyến metro số 1 cũng được lắp đặt 9 cầu bộ hành, giúp hành khách tiếp cận các nhà ga trên cao thuận tiện, an toàn hơn. Tàu metro có tốc độ thiết kế tối đa 110 km/h đối với đoạn trên cao và 80 km/h đối với đoạn ngầm. Với lối kiến trúc độc đáo và mang điểm nhấn riêng biệt, ba ga ngầm của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) là: Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Ba Son cũng đã hoàn thiện 100% và sẵn sàng cho ngày vận hành chính thức. Mỗi nhà ga ngầm đều mang cho mình một điểm nhấn và phong cách kiến trúc riêng biệt. Tại ga ngầm Bến Thành, một giếng trời khổng lồ được xem là điểm nhấn kiến trúc mang ý nghĩa biểu tượng cho ga Bến Thành nói riêng và tuyến metro số 1 nói chung. Giá vé tàu cho hành khách được niêm yết với mỗi lượt thấp nhất là 7.000 đồng, cao nhất là 20.000 đồng (đối với khách trả tiền mặt). Khách mua vé lượt không dùng tiền mặt, giá vé thấp nhất là 6.000 đồng và cao nhất 19.000 đồng. Khách mua vé ngày là 40.000 đồng, không giới hạn số lượt đi lại trong ngày; vé 3 ngày là 90.000 đồng, không giới hạn số lượt đi trong 3 ngày. Khách phổ thông mua vé tháng là 300.000 đồng, không giới hạn lượt đi trong tháng. Giá vé tháng cho học sinh, sinh viên là 150.000 đồng. Giá vé trên đã bao gồm bảo hiểm hành khách. Sau khi hoàn thiện và đi vào hoạt động, tuyến metro số 1 được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo giao thông của TPHCM trong tương lai. Đồng thời giảm tải tình trạng kẹt xe ở TPHCM. Trong 6 tháng đầu sẽ thực hiện: Giờ mở tuyến: 5h; Giờ đóng tuyến: 22h; Giãn cách chạy tàu: 8-12 phút/chuyến. Riêng ngày đầu tiên mở tuyến sẽ bắt đầu từ 10h. Sau 6 tháng, giờ mở tuyến: 5h; Giờ đóng tuyến: 23h30; Giãn cách chạy tàu: 5-10-15 phút/chuyến (tương ứng với các khung giờ: cao điểm/bình thường/thấp điểm). Về giá vé: Vé lượt (vé chặng): Đi một ga 7.000đ và đi cả tuyến 20.000đ/lượt. Vé ngày: 40.000 đồng, có giá trị trong một ngày và không hạn chế số lượt. Vé 3 ngày: 90.000 đồng, có giá trị trong ba ngày và không hạn chế số lượt. Vé tháng (phổ thông, ưu tiên): Phổ thông: 300.000 đồng/ tháng; Ưu tiên đối với học sinh, sinh viên là 150.000 đồng/ tháng. Thực hiện chính sách vé miễn phí các cho đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 29/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh (miễn phí dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người cao tuổi trên 60 tuổi, người khuyết tật). Hành khách sử dụng phương tiện cá nhân, có thể gửi tại các bãi trông giữ xe gần các nhà ga tuyến metro số 1 (Công viên Văn Thánh, Thảo Điền, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Bến xe Suối Tiên, …. ); hành khách lưu thông trên tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có thể sử dụng các cầu đi bộ tại các ga: Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công Nghệ Cao và Đại học Quốc Gia để tiếp cận an toàn, thuận lợi các công trình tiện ích dọc theo trục đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội.