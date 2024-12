Tài xế lái xe lấn làn, dọa đánh người ở Bình Dương

Người đàn ông lái ô tô vượt trái ở đoạn đường cấm vượt tại TP Dĩ An (Bình Dương) và bị xe đi đúng chiều cản lại, tài xế này xuống xe chửi bới, đe dọa đánh người. Ngày 21/12, Công an TP Dĩ An đang xác minh một người đàn ông lái ô tô có hành vi lấn làn, đe dọa đánh người khác. Tài xế ô tô 7 chỗ dọa đánh người lái xe ben (Ảnh cắt từ clip). Khoảng 8h45 ngày 20/12, người đàn ông ngoài 50 tuổi lái chiếc xe 7 chỗ biển số 61A-373.12 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Bình (TP Dĩ An). Thời điểm này, đường đang đông xe, tài xế lái ô tô 7 chỗ lấn qua làn đường ngược lại để vượt lên phía trước, mặc dù đoạn đường này có 2 vạch kẻ liền. Cùng lúc, một người lái chiếc xe ben chạy ngược hướng bị chiếc ô tô 7 chỗ cản trở. Hai xe dừng giữa đường, nam tài xế ô tô 7 chỗ bước xuống chửi bới người lái xe ben, một lúc sau ông này lên xe, đánh lái phương tiện trở lại làn đường của mình. Tuy nhiên, tài xế ô tô 7 chỗ chưa chịu lái xe đi mà tiếp tục dừng lại, mở cửa bước xuống, cầm sợi dây đuổi theo chiếc xe ben, đe dọa đánh người. Vụ việc được người đi đường quay clip, đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành động khó chấp nhận của nam tài xế xe 7 chỗ. Công an TP Dĩ An đang xác minh vụ việc.