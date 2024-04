Bắt đại ca giang hồ Tâm 'Hê' ở Lai Châu, thu giữ nhiều ma túy và vũ khí

Ngày 12/4, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lai Châu đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Tâm (còn gọi là Tâm "Hê", SN 1983, hộ khẩu thường trú ở tổ 12, phường Đoàn Kết, TP Lai Châu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 12h ngày 4/4, tổ công tác Công an TP Lai Châu phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 12, phường Đoàn Kết, TP Lai Châu.