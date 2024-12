Bé trai 7 tuổi tử vong trong hồ bơi của căn biệt thự ở TPHCM

Người mẹ không thấy con trai nên đi tìm và phát hiện cậu bé đang bị chìm trong hồ bơi của căn biệt thự tại TP Thủ Đức (TPHCM). Chiều 21/12, Công an TP Thủ Đức đang lấy lời khai, điều tra nguyên nhân một bé trai 7 tuổi được phát hiện tử vong trong hồ bơi của căn biệt thự tại phường Phú Hữu. Nơi phát hiện vụ việc (Ảnh:Xuân Đoàn). Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, Công an phường Phú Hữu (TP Thủ Đức) nhận tin báo có vụ đuối nước tại hồ bơi trong một căn biệt thự trên đường Bưng Ông Thoàn. Nạn nhân là L.B.P. (7 tuổi, quê Kiên Giang), đang sống cùng ba mẹ tại căn biệt thự này. Bà P.T.T. (42 tuổi, quê Đồng Tháp) kể, bà không thấy con trai đâu nên đi tìm, khi bà T. đi ra khu vực hồ bơi thì phát hiện con trai bị chìm dưới hồ nên vớt lên, rồi gọi nhân viên y tế tới sơ cứu, tuy nhiên bé trai đã tử vong. Công an TP Thủ Đức đã có mặt lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường. Căn biệt thự này của một người khác đã đi nước ngoài, cho vợ chồng bà T. ở nhờ để trông coi, dọn dẹp. Hồ bơi này cũng đã bỏ lâu nay, không còn sử dụng, nhưng vẫn chứa nước, quanh hồ cỏ mọc um tùm.