Lee Young Ae thua trong vụ kiện liên quan Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc

Lee Young Ae thất bại trong vụ kiện do cô khởi xướng chống lại chủ một tài khoản YouTube. Người này tuyên bố nữ diễn viên có mối quan hệ thân thiết với Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc. Ngày 20/12, tòa dân sự số 12 của Tòa án quận phía Tây Seoul (Hàn Quốc), do thẩm phán Kim Jin Young chủ tọa, tổ chức phiên điều trần giữa Lee Young Ae và Jeong Cheon Su, cựu giám đốc một kênh truyền thông trên YouTube. Thẩm phán Kim ra phán quyết có lợi cho bị đơn trong vụ kiện đòi bồi thường 250 triệu won (173.000 USD) do quốc bảo nhan sắc xứ Hàn khởi xướng. “Yêu cầu của nguyên đơn bị bác bỏ và nguyên đơn phải chịu chi phí cho vụ kiện”, trích phán quyết.

Lee Young Ae thua trong vụ kiện phỉ báng chống lại YouTuber đưa tin về tình bạn giữa cô và Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc. Ảnh: Naver. Tháng 10/2023, công ty quản lý của Lee Young Ae, Group Eight, đệ đơn khiếu nại cả hình sự lẫn dân sự chống lại Jeong Cheon Su. Nữ diễn viên cáo buộc phát tán tin giả thông qua nội dung trên kênh YouTube, trong đó đề cập đến tình bạn giữa cô và Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee. Trước khi đưa ra phán quyết, tòa dân sự đưa ra khuyến nghị hòa giải vào ngày 29/10. Thẩm phán nêu giải pháp là yêu cầu ông Jeong xóa video gây tranh cãi, cấm phát sóng những thông tin liên quan đến mối quan hệ thân thiết giữa Lee Young Ae và bà Kim Keon Hee, đồng thời xác định rõ lập trường chính trị của nữ diễn viên. Tuy nhiên, luật sư của Lee Young Ae từ chối cách giải quyết này, dẫn đến phải mở phiên tòa chính thức. Trước đó, Cảnh sát thành phố Yangju (tỉnh Gyeonggi) quyết định không tiếp nhận đơn kiện như một vụ án hình sự sau khi Lee Young Ae cáo buộc Jeong vi phạm Đạo luật Mạng lưới thông tin và truyền thông (quy định về tội phỉ báng). Lý do cảnh sát đưa ra là tuyên bố về tình bạn với Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc không gây tổn hại đến danh tiếng xã hội của ngôi sao Nàng Dae Jong Geum. Đại diện pháp lý của Lee Young Ae làm đơn phản đối và vụ việc được chuyển sang cơ quan công tố. Tuy nhiên, Văn phòng Công tố quận Uijeongbu (Gyeonggi) quyết định không truy tố vào tháng 6. Phía Lee Young Ae tiếp tục kháng cáo và Văn phòng Công tố viên cấp cao Seoul tiến hành cuộc điều tra riêng kể từ tháng 8. Tranh chấp bắt đầu vàng tháng 9/2023 khi Jeong cáo buộc lý do Lee Young Ae quyên góp 50 triệu won (34.600 USD) cho Quỹ Syngman Rhee để xây đài tưởng niệm cho Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên, ông Syngman Rhee (1875-1965), xuất phát từ tình bạn với Tổng thống Yoon Suk Yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee. Ngay sau đó, Lee Young Ae công khai lên án tuyên bố trên là tin giả, yêu cầu Jeong xin lỗi, đồng thời cam kết thực hiện hành động pháp lý cứng rắn.

Lee Young Ae được cho là bạn thân của bà Kim. Ảnh: Korea Times. Lee Young Ae trước đó bị công chúng Hàn Quốc lên án dữ dội vì quyên tiền cho Quỹ Syngman Rhee. Nguyên nhân do ông Syngman Rhee là một trong những nhân vật chính trị gây tranh cãi nhất Hàn Quốc. Ông giữ chức Tổng thống Hàn Quốc 3 nhiệm kỳ liên tiếp (từ 15/8/1948-26/4/1960) trước khi bị buộc phải từ chức vào ngày 27/4/1960 liên quan đến các cáo buộc gian lận bầu cử, tham nhũng và chủ nghĩa độc tài... Nhiều người tỏ ra thất vọng và chỉ trích quyết định của Lee Young Ae. Không ít khán giả còn tuyên bố tẩy chay cô.