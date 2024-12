Thủ tướng đốc thúc Đà Nẵng xây Khu thương mại tự do và trung tâm tài chính

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đà Nẵng cần khẩn trương và làm đồng bộ trong thành lập trung tâm đổi mới và sáng tạo xây Khu thương mại tự do cùng trung tâm tài chính quốc tế và khu vực. Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu kết luận phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 136 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng, ngày 21/12. Nghị quyết số 136 của Quốc hội có hiệu lực từ 1/1/2025, quy định các cơ chế, chính sách ưu tiên về quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước; cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược, nhất là các ngành, lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D), dữ liệu, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; cơ chế, chính sách đầu tư, quản lý, khai thác Khu thương mại tự do Đà Nẵng… Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 136 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng (Ảnh: Đoàn Bắc). Trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu phải phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8% trong năm 2025, tạo đà, tạo lực để đạt mức tăng trưởng 2 con số trong những năm tới. Muốn vậy, ông nhấn mạnh phải có đột phá về thể chế, hạ tầng chiến lược và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Cũng theo người đứng đầu Chính phủ, muốn đất nước phát triển, các địa phương phải phát triển, từng địa phương phải phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Nhận định Đà Nẵng vẫn chưa phát triển như mong muốn, chưa khai thác hết tiềm năng, Thủ tướng yêu cầu địa phương nỗ lực hơn nữa, bởi Đà Nẵng bứt phá sẽ kéo theo cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc). Cho biết Việt Nam sẽ xây dựng quốc gia thương mại tự do, Thủ tướng nhấn mạnh trong thực hiện định hướng này, Đà Nẵng có vai trò quan trọng, "đi trước mở đường", tiến hành thí điểm với tinh thần mạnh dạn làm, miễn là bảo vệ được độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Ông yêu cầu địa phương phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, huy động hiệu quả mọi nguồn lực. "Đà Nẵng quyết, Đà Nẵng làm, Đà Nẵng chịu trách nhiệm", Thủ tướng lưu ý phải tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Ông cũng kỳ vọng các bộ, ngành và Đà Nẵng phải có tư duy đột phá để tạo ra nguồn lực, có tầm nhìn chiến lược để tạo động lực, khát vọng và vượt qua giới hạn của chính Đà Nẵng. "Phải nghĩ sâu, làm lớn phải quyết liệt, quyết đoán, không lãng phí thời gian và cơ hội", Thủ tướng quán triệt, đồng thời nhắc cần có cơ chế, chính sách để huy động mọi nguồn lực hợp pháp (gồm nguồn lực Nhà nước, nguồn lực tư nhân, nguồn lực xã hội, hợp tác công tư…) trên tất cả lĩnh vực. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc). Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược của Đà Nẵng đồng bộ, thông suốt, phát triển nhanh, xanh, thuận lợi, hiện đại và thông minh, đặc biệt là để tập trung khai thác hiệu quả không gian vũ trụ, không gian biển và không gian ngầm. Cùng với đó, cần nghiên cứu cơ chế, chính sách thực sự thông thoáng, hiện đại, phù hợp xu thế thế giới và thực tiễn, điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam và Đà Nẵng. Đặc biệt, theo Thủ tướng, Đà Nẵng phải thành lập trung tâm đổi mới và sáng tạo; xây dựng Khu thương mại tự do cùng trung tâm tài chính quốc tế và khu vực. Những việc này phải làm khẩn trương và đồng bộ theo định hướng nơi nào thuận lợi thì làm, không nhất thiết phải ở những vị trí liền kề nhau; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội. Theo báo cáo tại phiên họp, đến nay việc triển khai Nghị quyết số 136 đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành như dự thảo Đề án thành lập khu thương mại tự do; dự thảo Đề án điều chỉnh, bổ sung chức năng quản lý nhà nước cho Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng. Tuy nhiên, do quỹ đất của Đà Nẵng hạn chế nên việc hình thành các phân khu chức năng trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng phải phân tán rải rác ở nhiều vị trí khác nhau. Đà Nẵng đề xuất nghiên cứu đánh giá chi tiết về khu vực lấn biển tạo thêm quỹ đất, không gian mới cho phát triển…