PGĐ Sở Công Thương TP.HCM: 'Bán xăng 30 nghìn/lần, sẽ bị lập biên bản nhắc nhở'

Ngoài 5 cửa hàng tạm ngưng hoạt động, số cửa hàng đang kinh doanh nhưng có tình trạng thiếu xăng hoặc giảm lượng bán chiếm 2% trong tổng số 548 cửa hàng xăng dầu tại TP.HCM. Đa số các cửa hàng xăng dầu nói trên là của tư nhân và thường lấy hàng từ thương nhân phân phối nhỏ lẻ.

Trong khi thương nhân lại lấy nguồn hàng từ nhà máy lọc dầu trong nước như Nghi Sơn - nhà máy đang có công suất hoạt động ở mức 43%. Do đó, hàng thiếu hụt so với bình thường. Mặt khác, do tình hình cung ứng trên thế giới nên chính các thương nhân cũng gặp khó trong việc nhập khẩu. Các DN nhỏ, không có thương hiệu, không đối tác, khách hàng quen thì việc tiếp cận nguồn cung, đàm phán giá cũng khó khăn hơn so với các DN khác.