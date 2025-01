Vé máy bay Tết 'cháy' cả hạng thương gia, bay vòng 10 tiếng mới về nhà

Vé máy bay Tết Nguyên đán 2025 cạn rất nhanh, ngay ngày đầu kỳ nghỉ (25/1), các tuyến từ TPHCM đến Thanh Hóa, Pleiku, Vinh đang 'cháy' vé hạng phổ thông, một số ngày hết nhẵn vé hạng thương gia. Có chặng phải bay vòng 10 tiếng mới về đến quê ăn Tết. Chưa đầy hai tuần nữa là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tình hình vé máy bay Tết đang nóng từng ngày dù các hãng hàng không trong nước liên tục bổ sung máy bay, tăng tải cung ứng. Ghi nhận của PV VietNamNet sáng 11/1 cho thấy, ngay ngày đầu kỳ nghỉ (25/1, tức 26 Tết), các tuyến bay từ TPHCM đến Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Thanh Hóa, Pleiku, Vinh ghi nhận tình trạng hết vé hạng phổ thông, thậm chí một số ngày hạng vé thương gia cũng cạn. Cụ thể, căng nhất vẫn là chặng bay từ TPHCM đi Vinh (Nghệ An), Thanh Hóa, Pleiku. Khảo sát trên hệ thống bán vé của Vietjet Air, các chặng bay này hết nhẵn vé các ngày từ 23-25/1 (TPHCM - Vinh), từ 25-27/1 (TPHCM - Thanh Hóa). Chặng bay TPHCM - Thanh Hóa không còn vé từ ngày 25-27/1. Ảnh chụp màn hình Trong khi đó, tại Vietnam Airlines, vé máy bay từ TPHCM đi Thanh Hóa cũng hết nhẵn trong các ngày từ 24-26/1. Với chặng bay TPHCM - Vinh, vé chặng bay thẳng đã hết, khách chỉ còn lựa chọn bay vòng qua Hà Nội, mất từ 4-5 tiếng mới về đến Nghệ An. Giá vé cũng rất đắt đỏ, từ 11,6 triệu đồng trở lên (hạng phổ thông và phổ thông đặc biệt) và lên tới gần 13,4 triệu đồng (hạng thương gia). Đặc biệt, chặng bay TPHCM- Pleiku tại Vietnam Airlines cũng hết sạch vé bay thẳng. Hành khách nếu muốn mua vé về quê ăn Tết phải chấp nhận bay vòng qua Hà Nội, mất ít là 6-7 tiếng, nhiều lên tới 9-10 tiếng để di chuyển. Có chuyến, khách phải bay đêm muộn từ 23h hôm trước, 9h sáng hôm sau mới hạ cánh. Bình thường, bay thẳng chặng này chỉ mất 1 tiếng 10 phút. Đã phải bay vòng và mất thời gian chờ đợi, giá vé còn cao ngất ngưởng, từ 12,67-14,4 triệu đồng (đã gồm thuế, phí). Nếu muốn bay từ TPHCM về Pleiku ăn Tết, khách phải chấp nhận mua vé bay vòng qua Hà Nội với giá đắt đỏ. Ảnh chụp màn hình. Riêng chặng bay trục TPHCM - Hà Nội, vé cũng hết nhanh so với một tuần trước đây. Ngày 25/1, Vietjet Air chỉ còn những chuyến bay muộn từ 22h đêm, giá rẻ nhất từ 3,66 triệu đồng/chặng. Còn Vietnam Airlines chỉ còn vé hạng thương gia, giá từ 9,8 triệu đồng trở lên. Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) đánh giá, mặc dù được bổ sung thêm nhiều chuyến bay song nhiều đường bay từ TPHCM đến các địa phương đang nhanh chóng cạn dần trong các ngày sát Tết và tại chiều ngược lại trong giai đoạn sau Tết. Theo cập nhật mới nhất, nhiều chặng tiếp tục có tỷ lệ đặt chỗ đạt 100%, như từ Hà Nội đi Buôn Mê Thuột; từ TPHCM đi Huế/Pleiku/Tuy Hòa/Quy Nhơn/Buôn Mê Thuột/Quảng Bình/Thanh Hóa/Vinh/Chu Lai/Quy Nhơn/Nha Trang. Đối với các đường bay trục như TPHCM - Đà Nẵng/Hà Nội, Hà Nội - Đà Nẵng/TPHCM, tỷ lệ đặt chỗ giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán 2025 (25/1-2/2, tức 26 tháng Chạp tới mùng 5 Tết) cũng tăng rất nhanh, nhất là trên chặng TPHCM - Hà Nội/Đà Nẵng một số ngày cận Tết đã xuất hiện tỷ lệ cao trên 90%. Trên một số đường bay đến các điểm du lịch, như tuyến Hà Nội - Quy Nhơn, Hà Nội - Phú Quốc ngay ngày đầu kỳ nghỉ Tết cũng đã hết sạch vé hạng phổ thông do nhu cầu tăng cao, trong khi mức giá không hề rẻ, từ 7 triệu đồng trở lên nếu bay đi Quy Nhơn và trên 8 triệu đồng/vé nếu bay Phú Quốc. Nhu cầu về quê dịp Tết tăng cao, nhiều chặng bay hết sạch vé. Ảnh: Hoàng Hà Tình hình vé máy bay cũng căng thẳng tương tự với các chặng bay vào TPHCM, khi kết thúc kỳ nghỉ, ngày 2/2 ghi nhận giá vé từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung vào TPHCM tăng mạnh, nhiều chuyến bay hết nhẵn vé hạng phổ thông như các tuyến từ Buôn Mê Thuột, Huế, Nha Trang, Thanh Hóa, Pleiku, Đồng Hới, Vinh, Chu Lai,... Theo ghi nhận, tình trạng nhiều chuyến bay phải bay lệch đầu đón khách trong tình trạng trống ghế, giá vé rớt thảm là điều khó tránh. Do đó, các hãng hàng không đã triển khai chính sách giá vé ưu đãi nhằm tối ưu hóa hiệu suất khai thác. Cụ thể, ngày 22/1, 25/1 và 27/1, giá vé từ các tỉnh như Buôn Mê Thuột, Huế, Thanh Hóa, Pleiku, Đồng Hới, Chu Lai,... về TPHCM rất rẻ, ví như Vietnam Airlines và Vietjet Air chỉ từ 90.000 đồng; Vietjet Air triển khai vé khuyến mãi 0 đồng cho các tuyến Hải Phòng, Vinh, Hà Nội; Bamboo Airways và Vietravel Airlines: chào bán vé từ 25.000 đồng trên các chặng Đà Nẵng, Hà Nội đi TPHCM. Đối với các chặng bay như Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Quy Nhơn, Hà Nội - Phú Quốc, mức giá cả chiều đi lẫn chiều về tương đối ổn định trong khoảng 1-3 triệu đồng. Tính đến ngày 10/1, so với tuần trước đó, các hãng hàng không trong nước đã bổ sung thêm 522 chuyến bay, tương đương 133 nghìn ghế trên các đường bay nội địa, tập trung vào các chặng đông khách như TPHCM - Ban Mê Thuột tăng 26 chuyến, đi Quy Nhơn tăng 37 chuyến, đi Thanh Hóa tăng thêm 32 chuyến và Chu Lai tăng 34 chuyến... Cục Hàng không Việt Nam đang cùng các hãng nghiên cứu, triển khai bổ sung tăng chuyến bay đối với các đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao, trên 90%; đồng thời tiếp tục triển khai việc khai thác các chuyến bay đêm, trên cơ sở phù hợp với năng lực của các hãng.