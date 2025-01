Phiên đầu xét xử Tổng thống Yoon tại Tòa Hiến pháp kết thúc chỉ sau 4 phút

Phiên xét xử đầu tiên đối với Tổng thống Yoon Suk-yeol tại Tòa Hiến pháp Hàn Quốc đã kết thúc chỉ sau 4 phút do sự vắng mặt của ông Yoon. Chiều 14-1, Tòa Hiến pháp Hàn Quốc mở phiên xét xử đầu tiên đối với Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol - người bị quốc hội luận tội hôm 14-12-2024 sau nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành, theo hãng thông tấn Yonhap. Tuy nhiên, phiên tòa đã kết thúc chỉ sau 4 phút do Tổng thống Yoon không đến dự. Các luật sư của ông Yoon trước đó đã nói rằng tổng thống sẽ không tham dự phiên tòa do lo ngại về sự an toàn cá nhân trong bối cảnh các nhà điều tra cố gắng bắt ông với cáo buộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực liên quan sắc lệnh thiết quân luật. Tòa Hiến pháp Hàn Quốc ở thủ đô Seoul. Ảnh: YONHAP Tại phiên toà này, Quyền Chánh án Tòa Hiến pháp Hàn Quốc Moon Hyung-bae cho biết tòa đã quyết định bác bỏ yêu cầu của ông Yoon về việc loại trừ 1 trong 8 thẩm phán khỏi phiên tòa luận tội tổng thống. Ông Moon cho biết quyết định này là nhất trí giữa ông và 7 thẩm phán. Các luật sư của ông Yoon đã đề nghị loại trừ thẩm phán Chung Kye-sun khỏi phiên toà, nêu ra lo ngại rằng công việc trước đây của bà với tư cách là người đứng đầu một hội nghiên cứu luật tiến bộ có thể làm suy yếu sự công bằng của phán quyết cuối cùng. Ngoài ra, ông Moon cũng cho biết tòa đã bác bỏ phản đối của ông Yoon đối với việc tòa chỉ định 5 ngày để xét xử, nói rằng quyết định được đưa ra theo luật và quy định quản lý Tòa Hiến pháp, không phải tòa hình sự. Ông Moon cho biết phiên tòa tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào 14 giờ ngày 16-1 (giờ địa phương) và tòa án sẽ tiến hành xét xử bất kể ông Yoon có mặt hay không. Theo luật, Tòa Hiến pháp có 180 ngày để quyết định phế truất hay khôi phục quyền lực tổng thống của ông Yoon kể từ ngày nhận được vụ án vào ngày 14-12-2024. Nếu ông Yoon chính thức bị kết tội và bị cách chức tổng thống thì một cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày.