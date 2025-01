Washington thành "pháo đài" trước lễ nhậm chức của ông Trump

Hàng chục nghìn nhân viên an ninh và cảnh sát được huy động để bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vào ngày 20/1 tới. Washington siết chặt an ninh trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump (Ảnh: Getty). Theo giới chức trách, gần 25.000 cảnh sát và 7.800 binh sĩ sẽ có mặt tại Washington để bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ thứ 47 Donald Trump vào ngày 20/1 tới, chuẩn bị cho một "cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình" của đất nước. Hai đơn vị hiện trường thuộc Cục Điều tra Liên bang (FBI), 1 phi đội máy bay không người lái cùng với hàng chục km hàng rào sẽ được sử dụng để đảm bảo an toàn cho ông Trump, các nhà lãnh đạo thế giới khác cũng như những người tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức. Chính phủ Mỹ cũng áp đặt lệnh hạn chế bay tạm thời trên bầu trời Washington vào ngày lễ nhậm chức, các quan chức liên bang sẽ điều khiển máy bay không người lái để theo dõi tình hình an ninh từ trên không. Cảnh sát Điện Capitol đã cấm người tham dự mang máy tính xách tay, chai nước, gậy chụp ảnh và biểu ngữ vào khuôn viên nơi diễn ra buổi lễ. Hàng trăm nghìn du khách đến Điện Capitol sẽ phải tuân thủ quy định an ninh như ở sân bay khi tiến vào khu vực xung quanh buổi lễ. FBI cho biết mặc dù ông Trump đã bị ám sát hụt 2 lần trong chiến dịch tranh cử năm ngoái nhưng hiện nay cơ quan này vẫn chưa phát hiện ra mối đe dọa cụ thể nào nhắm vào lễ nhậm chức. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng và phòng ngừa cho tình huống xấu nhất. Bà Muriel Bowser, Thị trưởng Washington DC, cho biết toàn bộ nguồn lực của thành phố sẽ được triển khai để đảm bảo buổi lễ diễn ra suôn sẻ. Bà cho biết: "Cứ 4 năm một lần, Washington tự hào được hỗ trợ quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình giữa các đời tổng thống. Chúng tôi tự hào về trách nhiệm này và biết ơn các đối tác liên bang, các cơ quan địa phương và các thành viên cộng đồng đã cùng nhau làm việc để đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn và bảo mật". Quy mô sự kiện lần này cũng đã bị thu hẹp so với một lễ nhậm chức thông thường do những hạn chế đang phải áp dụng sau Covid-19. Lần này, những người ủng hộ ông Trump dự kiến đến từ mọi tiểu bang, tham gia vào các buổi dạ hội và tiệc tùng vào tối ngày 19/1 và 20/1 để ăn mừng chiến thắng của ông. Nhiều khách sạn và nhà hàng trong thành phố đã kín chỗ kể từ tháng 10. Sau buổi lễ, tân Tổng thống và Đệ nhất phu nhân sẽ đến Nhà Trắng sau khi người tiền nhiệm Joe Biden rời đi. Phu nhân Melania chia sẻ với hãng tin Fox News vào ngày 13/1 rằng bà đã thiết kế xong không gian riêng tư trong nhà cho nhiệm kỳ thứ hai của chồng mình. Theo bà, lần thứ hai trở thành chủ nhân nhà Trắng này là một sự chuyển giao rất khác.