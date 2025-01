Giá vàng hôm nay 12/1/2025: Vàng SJC vọt lên 86,8 triệu, tăng cao nhất 1 tháng

Giá vàng hôm nay 12/1/2025, nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng tăng mạnh trong bối cảnh lạm phát cao và chính sách thuế sắp tới của chính quyền ông Trump. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao nhất trong vòng 1 tháng nay. Kết phiên 11/1, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 84,8-86,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 84,8-86,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua và đắt hơn 600 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm trước. Còn giá vàng nhẫn 9999 tại Doji chốt phiên ở mức 85,4-86,3 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm trước. Giá vàng hôm nay trên thế giới chốt tuần ở mức 2.690 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.715 USD/ounce. Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, bảng lương phi nông nghiệp tháng 12 tăng 256.000 đơn vị, vượt xa tháng 11 là 227.000. Dữ liệu việc làm tăng mạnh gây ra phản ứng bất ngờ của thị trường hàng hóa. Điều này làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) không cắt giảm lãi suất vào tháng 1 lên 97,3%. 74% là Fed sẽ tiếp tục duy trì lãi suất hiện tại tới cuộc họp FOMC vào tháng 3. Ông Trump sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1. Thị trường chú ý đặc biệt tới các chính sách của chính quyền Trump, cụ thể là liên quan đến thuế quan và tác động lạm phát của chúng, cũng như những lo ngại về việc tăng nợ tài chính. Nhu cầu trú ẩn ở vàng tăng. Ảnh: Kitco Trong kịch bản như vậy, vàng được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, có thể sẽ tăng giá. Các nhà phân tích của Ngân hàng Saxo cho rằng, những yếu tố này đã thúc đẩy sự tích lũy vàng vật chất gia tăng của Trung Quốc. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) bổ sung vàng cho kho dự trữ trong tháng 12/2024, tăng lên 2.290 tấn. Đây là tháng mua vào thứ hai liên tiếp của PBoC. PBoC tiếp tục mua vàng nhằm đa dạng hóa ngoài đồng USD và củng cố vị thế quốc tế của đồng nhân dân tệ. Hiện vàng chỉ chiếm khoảng 5% tổng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) dự báo thị trường vàng Trung Quốc sẽ ổn định vào năm 2025. Việc các ngân hàng trung ương mua vào với số lượng lớn, đặc biệt là Trung Quốc và các thị trường mới nổi khác, là một trong những động lực đẩy giá vàng tăng trong năm ngoái. Dự báo giá vàng Ole Hansen, Trưởng phòng chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết vàng được hưởng lợi như một biện pháp phòng ngừa lạm phát. Nhìn ra bên ngoài nước Mỹ, một số nhà phân tích chỉ ra rằng không có gì ngạc nhiên khi vàng tăng giá cùng với USD, vì kim loại quý đang tăng giá so với mọi loại tiền tệ chính trong tuần này. Vàng ghi nhận mức tăng đáng kể so với đồng bảng Anh khi quốc gia này phải đối mặt với cuộc khủng hoảng trái phiếu mới. Lợi suất trái phiếu của Vương quốc Anh đã tăng vọt do lo ngại rằng chính phủ sẽ không thể kiểm soát được thâm hụt khi chi phí chi tiêu tăng. Lukman Otunuga, Giám đốc phân tích thị trường tại FXTM, nhận định rằng vàng hoạt động tốt hơn trong cả tuần qua. Các nhà đầu tư dường như đang đổ xô vào mua vàng do lo ngại về thuế quan và lạm phát của Trump. Trong khi lãi suất cao hơn thường là tin xấu đối với vàng thì sự không chắc chắn về thuế quan tiếp tục đẩy nhanh quá trình tìm đến nơi an toàn. Từ đầu năm tới nay, giá vàng tăng gần 3%. Nhìn vào biểu đồ, giá đang chuyển sang tăng với ngưỡng kháng cự quan trọng tiếp theo là 2.715 USD/ounce. Bank of America và JPMorgan dự báo vàng thỏi sẽ đạt 3.000 USD/ounce vào cuối năm nay, trong khi UBS dự báo vàng sẽ đạt mức giá 2.900 USD/ounce.