Mỹ chi tiền gấp 22 lần mua 'cá tỷ đô' tẩm bột chiên, xuất khẩu lập kỷ lục 10 năm

Mặt hàng giá trị gia tăng “cá tỷ đô” của Việt Nam được Mỹ chi tiền gấp 22 lần để gom mua. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của nước ta sang thị trường Mỹ lập kỷ lục 10 năm. Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong 11 tháng năm 2024, xuất khẩu cá tra của nước ta thu về 1,8 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 5 khách hàng chủ lực, xuất khẩu cá tra sang Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất 26% so với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch đạt 317 triệu USD. Đáng chú ý, tháng 11/2024, xuất khẩu cá tra giá trị gia tăng (GTGT) sang Mỹ đạt hơn 2 triệu USD, tăng 4.270% so với tháng cùng kỳ năm trước đó. Lũy kế 11 tháng năm 2024, xuất khẩu sản phẩm này sang Mỹ đạt hơn 12 triệu USD, tăng 2.182% (gấp 22 lần) so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức cao kỷ lục trong 10 năm trở lại đây. Cá tra tẩm bột chiên xuất khẩu sang Mỹ lập kỷ lục. Ảnh: mekongfish Năm 2022 ghi nhận là năm đạt giá trị xuất khẩu cá tra GTGT sang Mỹ cao nhất, khi Mỹ mở cửa sau đại dịch Covid-19 và nhập khẩu ồ ạt cá tra Việt Nam trong nửa đầu năm. Song ngay sau đó, hệ quả của việc nhập khẩu ồ ạt là cung ở thị trường Mỹ lớn hơn cầu, dẫn đến việc tồn hàng trong suốt năm 2023. Cùng với đó, kinh tế khủng hoảng, nhu cầu sụt giảm, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu khiến lượng hàng trong kho tiêu thụ chậm, dẫn đến kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Mỹ năm 2023 giảm đáng kể. Đến năm 2024, trong 11 tháng, riêng phân khúc cá tra GTGT, Mỹ chủ yếu nhập khẩu từ Việt Nam sản phẩm tẩm bột mã HS16041990 (cá tra finger tẩm bột đông lạnh, cá tra tẩm bột chiên, cá tra cắt miếng tẩm bột đông lạnh, cá tra fillet nugget tẩm bột đông lạnh... ). Theo đó, sản phẩm mã HS16041990 chiếm đến 99,9% trong tỷ trọng cá tra GTGT xuất khẩu sang Mỹ trong 11 tháng với giá trị đạt 12,4 triệu USD. Ngoài ra, Mỹ còn nhập các sản phẩm giá trị gia tăng khác như: cá tra xiên que đông lạnh, snack da cá tra chiên giòn, cá tra viên luộc đông lạnh, chả viên cá tra đông lạnh...