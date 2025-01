Cháy rừng ở Los Angeles: Cuộc chiến với 'giặc lửa' trong gió quái Santa Ana

Lực lượng cứu hỏa Mỹ với hơn 15.000 người đang nỗ lực khống chế cháy rừng ở Los Angeles (California). Gió Santa Ana mạnh dự báo kéo dài đến 15-1 khiến việc dập lửa thêm khó khăn. Trong bối cảnh lực lượng cứu hỏa Mỹ đang tích cực chạy đua khống chế các đám cháy rừng ở Los Angeles (bang California) hoành hành trong 1 tuần qua, những dự báo thời tiết cho thấy gió sẽ mạnh hơn trong vài ngày tới khiến nỗ lực chữa cháy càng thêm khó khăn, theo đài CNN. Ảnh: NEW YORK TIMES Lãnh đạo cơ quan cứu hỏa California - ông Joe Tyler cho biết có hơn 15.000 nhân viên cứu hỏa đang hỗ trợ ứng phó các vụ cháy rừng ở Los Angeles. Lực lượng này bao gồm những nhân viên cứu hỏa của California, từ các tiểu bang khác trên khắp nước Mỹ và nhân lực của Canada, Mexico. Ảnh: NEW YORK TIMES Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo gió quái Santa Ana có thể mạnh lên vào đêm 13-1 (giờ địa phương), khiến lửa bùng phát mạnh, có thể buộc chính quyền phải ban hành cảnh báo "tình huống đặc biệt nguy hiểm" đối với một số khu vực thuộc quận Ventura và Los Angeles, theo tờ The New York Times. Dự kiến ​​sẽ có một khoảng lặng ngắn vào chiều 14-1 nhưng gió giật mạnh có thể ​​sẽ lại xuất hiện vào cuối ngày và kéo dài đến sáng 15-1. Tin tốt là từ đêm 16-1 trở đi, cường độ gió sẽ giảm lại, không khí nóng sẽ dịu bớt. Ảnh: DPA Thống đốc bang California - ông Gavin Newsom gọi vụ cháy rừng ở Los Angeles là thảm họa thiên nhiên tàn khốc nhất trong lịch sử Mỹ khi sáu đám cháy bùng phát cùng lúc, phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và buộc 100.000 người phải sơ tán. Các quan chức cho biết khoảng 12.300 công trình đã bị hư hại hoặc phá hủy. Đám cháy Palisades, nằm ở phía tây Los Angeles, đã thiêu rụi 96 km² đất đai và hiện đám cháy này đã được khống chế 11%. Ở phía đông Los Angeles, đám cháy Eaton thiêu rụi 57 km² và lính cứu hỏa đã tăng phạm vi khống chế lên 27% trong ngày 12-1, so với mức 15% của ngày hôm trước. Ở phía bắc, đám cháy Hurst đã được khống chế 89% và ba đám cháy ở các khu vực khác hiện đã được khống chế 100%, theo báo cáo của Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California (Cal Fire). Cal Fire cảnh báo rằng các khu vực trong phạm vi khống chế vẫn có thể xảy ra cháy. Nguyên nhân chính của các vụ cháy được cho là do điều kiện khô hạn kéo dài ở Los Angeles, kết hợp sức gió Santa Ana mạnh đã khiến tình hình trở nên tồi tệ. Cuối tuần qua, lính cứu hỏa đã cố gắng tận dụng thời tiết gió lặng để có thể dập tắt hai đám cháy lớn nhất là đám cháy Palisades và Eaton. Tuy nhiên, gió mạnh trở lại vào đầu tuần này khiến việc khống chế đám cháy thêm phần khó khăn. Các quan chức địa phương dự báo ​​những cơn gió mạnh nhất sẽ xuất hiện vào ngày 14-1. “Những cơn gió này, kết hợp với không khí khô và thảm thực vật khô, sẽ duy trì mối đe dọa cháy rừng trong khu vực” - Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết thêm rằng gió được dự báo ​​sẽ dịu bớt vào ngày 16-1. Những ngày đầu năm 2025 Mỹ đã chứng kiến hai thảm họa thời tiết nghiêm trọng, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Mỹ đang bận rộn và khẩn trương xử lý cháy rừng vẫn hoành hành Los Angeles (bang California) và bão tuyết dày đặc các bang miền nam. Ảnh: GETTY IMAGES