Giá vàng hôm nay 10/1/2025: Thế giới tăng cao, nhẫn trơn và SJC thẳng tiến

Giá vàng hôm nay 10/1/2025 tăng cao trên thị trường quốc tế do tác động từ khủng hoảng ngân sách Anh khiến giới đầu tư tăng cường mua vàng. Trong nước vàng SJC và nhẫn tròn trơn nhiều khả năng tăng tiếp. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 9/1, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.672 USD/ounce, tăng 0,52% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.690,5 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 9/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng cao do giao dịch mua vào tăng mạnh trước nhu cầu trú ẩn an toàn - tác động từ cuộc khủng hoảng ngân sách tại Anh có nguy cơ lan rộng. Thị trường tài chính Anh đã lao dốc do lo ngại ngày càng tăng về thâm hụt ngân sách của chính phủ. Đồng bảng Anh chạm mức thấp nhất trong hơn một năm so với đồng USD. Vàng cũng được hỗ trợ từ báo cáo về thị trường việc làm tháng 12 Mỹ vừa công bố yếu hơn so với dự báo, còn giới đầu tư được trấn an rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ bớt thận trọng hơn trong việc nới lỏng lãi suất trong năm nay. Cuộc khủng hoảng ngân sách Anh giúp vàng tăng giá. Ảnh: HH Cụ thể, theo báo cáo, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo ra thêm 122.000 việc làm trong khu vực tư nhân vào tháng trước. Trong khi đó, mức dự báo của các nhà kinh tế là tăng 140.000 việc làm. Theo Bart Melek, Trưởng phòng Chiến lược hàng hóa của TD Securities, thị trường việc làm trong khu vực tư nhân yếu, kéo theo bảng lương tư nhân thấp hơn là yếu tố tác động tích cực tới giá vàng. Bởi về cơ bản, số liệu việc làm ít hơn kỳ vọng cho thấy rằng nền kinh tế yếu đi so với dự kiến. Một trong những tín hiệu tích cực nhất đối với giá vàng, được giới đầu tư quan tâm nhất là sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller cho hay lạm phát sẽ chưa ngừng giảm vào năm 2025 và cho phép Ngân hàng Trung ương Mỹ tiếp tục giảm lãi suất, mặc dù tốc độ chưa chắc chắn. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 9/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 84,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 84,5-85,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 84,8-86 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Ngân hàng Goldman Sachs Group Inc. bày tỏ không còn kỳ vọng giá vàng sẽ đạt 3.000 USD/ounce vào cuối năm nay, mà đẩy dự báo này đến giữa năm 2026. Các nhà phân tích Lina Thomas và Daan Struyven của ngân hàng này dự đoán giá vàng sẽ đạt 2.910 USD/ounce vào cuối năm 2025. Dòng tiền từ quỹ ETF trong tháng 12/2024 vào vàng sụt giảm do bất ổn sau cuộc bầu cử tại Mỹ giảm đi cũng là yếu tố khiến giá vàng đầu năm mới khởi đầu thấp hơn. Một dự báo khác của Dmitry Puchkarev, chuyên gia về thị trường chứng khoán tại BCS World of Investments, rằng giá vàng sẽ tăng vào năm 2025 lên mức 2.600-2.900 USD/ounce.