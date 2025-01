'Ngôi sao lập dị nhất thế giới' diện váy của NTK Đỗ Mạnh Cường

Ngôi sao người Iceland - Björk khoe hình ảnh diện thiết kế mới của Đỗ Mạnh Cường trên trang cá nhân thu hút hàng ngàn lượt yêu thích. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Björk chia sẻ hình ảnh diện thiết kế mới của Đỗ Mạnh Cường vừa được đăng trên một tạp chí. Chiếc đầm xếp tầng với phom rộng mang phong cách avant-garde, phối hợp cùng bodysuit bên trong. Toàn bộ trang phục được in hoạ tiết hoa hồng nổi bật. Ngôi sao 60 tuổi chọn cách trang điểm ấn tượng đồng điệu với sự lạ mắt của bộ cánh. Được biết, trang phục này Đỗ Mạnh Cường từng giới thiệu trong show diễn của anh diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Thượng Hải Xuân - Hè 2025. NTK cho biết anh thấy rất vui, hạnh phúc vì bản thân anh đã yêu thích Björk từ lâu. Đặc biệt, ngôi sao này tự xem và chọn trang phục, sau đó stylist của cô đã liên hệ với Đỗ Mạnh Cường. Thiết kế mà Björk lựa chọn cũng là mẫu trang phục được người mẫu trình diễn sàn runway. Trang phục vừa vặn với nữ nghệ sĩ, không cần chỉnh sửa. 2 bên đã làm việc với nhau một khoảng thời gian nhưng đến nay những hình ảnh chính thức mới được công bố rộng rãi. Björk sinh năm 1965, là một ca sĩ, nhà viết nhạc, nữ diễn viên, nhà sản xuất thu âm và DJ người Iceland. Cô bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 11 tuổi, và chính thức trở thành nghệ sĩ quốc tế khi làm giọng ca chính trong ban nhạc Sugarcubes. Sau khi ban nhạc tan rã, Björk hoạt động độc lập. Cô có thể hát rock, jazz, nhạc điện tử, và dân ca. Cô có chất giọng được nhận xét trời phú, bởi cao nhưng nghe rất quyến rũ. Những sáng tác của Björk cũng mang tính triết lý cao. Björk được mệnh danh là “nữ hoàng băng giá của nhạc pop”. Ca sĩ từng được Viện Hàn lâm Âm nhạc Hoàng gia Thụy Điển trao giải Âm nhạc Polar nhằm ghi nhận những đóng góp của cô cho nền âm nhạc đương đại. Năm 2000, Björk còn được vinh danh nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes với vai diễn trong phim Dancer in the dark. Bên cạnh âm nhạc độc đáo, có cá tính riêng, nữ ca sĩ còn gây ấn tượng với phong cách thời trang độc đáo. Björk cũng từng được tạp chí BBC Homes and Antiques (Anh) bình chọn là "ngôi sao lập dị nhất thế giới". Thu Vân