Giá xăng dầu hôm nay (8-1): Giữ đà tăng

Giá xăng dầu thế giới ngày 8-1 tiếp tục tăng do lo ngại nguồn cung hạn chế từ Nga và Iran. Giá xăng dầu trong nước dự kiến sẽ tăng. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch ngày 7-1, giá dầu tăng xấp xỉ 1% do lo ngại nguồn cung hạn chế từ Nga và Iran và dự kiến nhu cầu cao hơn từ Trung Quốc. Giá dầu tăng xấp xỉ 1% trong phiên giao dịch ngày 7-1. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu Brent tăng 75 cent, tương đương 0,98%, lên mức 77,05 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 69 cent, tương đương 0,94%, lên mức 74,25 USD/thùng. Nhà phân tích thị trường ngoại hối Razan Hilal cho biết các nhà giao dịch đang trông chờ vào các kế hoạch kích thích kinh tế của Trung Quốc để thúc đẩy tăng trưởng vì nguồn cung đang khan hiếm sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới. Theo nhà phân tích này, giá dầu đang ghi nhận mức tăng nhờ kỳ vọng nhu cầu được cải thiện bởi giao thông trong kỳ nghỉ và các cam kết kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, xu hướng chính vẫn là giảm giá. Trong khi đó, theo nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS, một số người tham gia thị trường dường như đã bắt đầu tính đến rủi ro gián đoạn nguồn cung nhỏ đối với xuất khẩu dầu thô của Iran sang Trung Quốc. Lo ngại về lệnh trừng phạt Iran làm thắt chặt nguồn cung đã dẫn đến nhu cầu dầu mỏ Trung Đông tăng. Giá dầu của Saudi Arabia bán sang châu Á đã được điều chỉnh tăng vào tháng 2 - mức tăng đầu tiên trong 3 tháng. Ngày 6-1, tại Trung Quốc, Tập đoàn Cảng Sơn Đông đã ban hành thông báo cấm các tàu chở dầu bị Mỹ trừng phạt hoạt động trong mạng lưới cảng của mình. Theo đó, các tàu bị đưa vào danh sách đen sẽ “vắng bóng” tại các cảng năng lượng lớn trên bờ biển phía Đông Trung Quốc. Trong khi đó, thời tiết lạnh ở Mỹ và châu Âu thúc đẩy nhu cầu dầu sưởi, mặc dù mức tăng giá dầu bị hạn chế bởi dữ liệu kinh tế toàn cầu. Giá dầu đang tăng tốc trở lại sau cú trượt dốc ngày 6-1. Ảnh minh họa: Reuters Nhà phân tích Ashley Kelty của Panmure Liberum cho biết: Lạm phát cao hơn ở Đức làm dấy lên lo ngại rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể không cắt giảm lãi suất trên toàn khu vực đồng euro nhanh như kỳ vọng. Harry Tchilinguirian, Giám đốc nghiên cứu tại Onyx Capital Group cho biết các chỉ số dự báo kỹ thuật cho hợp đồng tương lai dầu hiện đang ở vùng quá mua và người bán đang muốn tham gia trở lại để tận dụng sức mạnh này, hạn chế đà tăng giá. Những người tham gia thị trường đang chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế, bao gồm báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 12 của Mỹ. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 8-1 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.057 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.746 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.755 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.834 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.099 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 9-1. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tiếp tục tăng nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ giữ đà tăng. Tại lần điều chỉnh giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 tăng 240 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 199 đồng/lít, dầu diesel tăng 125 đồng/lít, dầu hỏa tăng 126 đồng/lít, dầu mazut tăng 129 đồng/kg. MAI HƯƠNG