Giá xăng dầu hôm nay (10-1): Hướng mốc 77 USD/thùng

Giá lạnh tại Mỹ và châu Âu đang là yếu tố chính thúc đẩy giá xăng dầu thế giới duy trì đà tăng. Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh đồng loạt tăng. Giá dầu thế giới Thời tiết lạnh giá thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu mùa đông đã hỗ trợ giá dầu quay đầu tăng tốc hơn 1% tại phiên giao dịch ngày 9-1, lấy lại được gần như toàn bộ những mất mát ở phiên giao dịch ngày trước đó. Trong phiên giao dịch ngày 9-1, giá dầu lấy lại gần như toàn bộ những mất mát ở phiên giao dịch ngày trước đó. Ảnh minh họa: Oilprice Giá dầu Brent tăng 76 cent, tương đương 1%, lên mức 76,92 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 60 cent, tương đương 0,82%, lên mức 73,92 USD/thùng. Tại phiên giao dịch ngày 8-1, cả hai mặt hàng dầu chuẩn cùng lao dốc hơn 1%. John Kilduff, đối tác tại Again Capital ở New York nhận xét giá dầu tăng "chắc chắn là do nhu cầu nhiên liệu mùa đông đang tăng lên ở Mỹ". Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, một số khu vực từ phía đông Texas đến phía tây Virginia đã được cảnh báo về bão mùa đông. Dữ liệu từ LSEG cho thấy, giá dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp đang giao dịch ở mức khoảng 2,38 USD/gallon, mức cao nhất kể từ ngày 8-10-2024. Các nhà phân tích của JP Morgan ước tính rằng đối với Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, cứ mỗi độ F (chênh lệch nhiệt độ 1°F tương đương với chênh lệch nhiệt độ 0,556°C) giảm xuống dưới mức trung bình 10 năm, nhu cầu về dầu sưởi sẽ tăng 113.000 thùng/ngày bởi nhiệt độ cao khiến người tiêu dùng phải tăng nhiệt độ sưởi ấm. Cũng theo các nhà phân tích của JP Morgan, điều kiện mùa đông khắc nghiệt có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung cấp dầu vì nhiệt độ đóng băng có thể gây ra tình trạng đóng băng tạm thời và cắt giảm sản lượng. Phòng giao dịch của TACenergy đã lưu ý rằng, hiện tại, có vẻ như băng sẽ vẫn ở phía Bắc các nhà máy lọc dầu nằm dọc khu vực duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ, nhưng đáng lo ngại là khả năng mất điện vì kèm với băng giá là mưa lớn và gió mạnh. Trong khi đó, cấu trúc thị trường tương lai dầu Brent đang chỉ ra rằng các nhà giao dịch đang ngày càng lo ngại về tình trạng nguồn cung thắt chặt trong bối cảnh nhu cầu tăng. Nếu giá dầu tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 10-1, giá dầu có thể ghi nhận thêm một tuần "leo dốc". Ảnh minh họa: Reuters Trong một diễn biến khác, Reuters dẫn nguồn từ một quan chức Mỹ chỉ ra rằng trong tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào nền kinh tế Nga. Từ trước đến nay, một trong những mục tiêu chính của các lệnh trừng phạt là ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Hạn chế đà tăng của giá dầu trong phiên là sự tiếp tục mạnh lên của đồng USD. Nhà phân tích thị trường cấp cao Kelvin Wong của OANDA cho biết, nhìn về tương lai, giá dầu WTI dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 67,55 đến 77,95 USD/thùng vào tháng 2 khi thị trường chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về các chính sách mà ông Donald Trump (theo kế hoạch sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20-1) dự định triển khai và các biện pháp kích thích tài chính từ Trung Quốc. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 10-1 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.431 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 21.019 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 19.243 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 19.244 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.182 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tăng tại kỳ điều hành giá chiều 9-1. Giá dầu diesel tăng nhiều nhất, 488 đồng/lít, tiếp đến là dầu hỏa tăng 410 đồng/lít. Giá xăng E5 RON 92 tăng 374 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 273 đồng/lít. Dầu mazut tăng ít nhất, 83 đồng/kg. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. MAI HƯƠNG