Giá vàng hôm nay 11/1/2025: Thế giới và trong nước tiếp đà đi lên

Giá vàng hôm nay 11/1/2025 tăng đầu phiên giao dịch tại thị trường Mỹ sau báo cáo việc làm tốt hơn dự kiến. Giá vàng trong nước tăng, vàng miếng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng. Chốt phiên 10/1, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 84,7-86,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng so với kết phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 84,7-86 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng so với kết phiên giao dịch hôm trước. Còn giá vàng nhẫn 9999 tại Doji chốt phiên ở mức 85,1-86,3 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng so với mức kết hôm trước. Giá vàng hôm nay trên thế giới giao ngay (lúc 21h15, ngày 10/1, giờ VN) ở mức 2.691 USD/ounce, tăng 0,7% so với đầu phiên. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.716 USD/ounce. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 109,14 điểm. Báo cáo việc làm tại Mỹ cho thấy số việc làm trong tháng 12 tăng 256.000 đơn vị, cao hơn nhiều so với mức tăng 160.000 mà thị trường kỳ vọng. Tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ xuống 4,1% từ mức 4,2% dự kiến trước đó. Theo Wall Street Journal, đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy thị trường lao động Mỹ đã phục hồi sau cú vấp ngã giữa năm và thậm chí có thể đang lấy lại đà tăng. Thị trường quan tâm tới lễ nhậm chức sắp tới của Tổng thống đắc cử Trump. Một số nguồn tin cho biết, ông Trump đang cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế quốc gia để biện minh cho việc áp dụng thuế quan rộng rãi đối với cả đồng minh và đối thủ cạnh tranh. Các mức thuế như vậy có khả năng gây ra chiến tranh thương mại và lạm phát. Giá vàng trong nước đi lên. Ảnh: Hoàng Hà Theo các chuyên gia, báo cáo việc làm phi nông nghiệp, kết hợp với dữ liệu việc làm khu vực tư nhân, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến quyết định chính sách tiền tệ sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào ngày 29/1. Ngân hàng trung ương Mỹ dự kiến sẽ duy trì lãi suất chuẩn hiện tại trong khoảng từ 4,25% đến 4,50%. Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết lạm phát sẽ tiếp tục giảm vào năm 2025 và Fed có thể tiếp tục cắt lãi suất hơn nữa, mặc dù với tốc độ không chắc chắn. Công cụ FedWatch của CME cho thấy khả năng lãi suất không đổi ở mức này là 93,1%. Khả năng lãi suất giữ nguyên trong cuộc họp FOMC vào tháng 3 là 57,7%, tăng so với mức 49,4% của tuần trước. Giá dầu thô tương lai Nymex tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong 5,5 tháng và giao dịch quanh mức 77 USD một thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện ở mức 4,8%. Dự báo giá vàng Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá vàng tăng đáng kể vào tháng 12 ngay cả khi USD mạnh lên và các nhà giao dịch chốt lời. Lo ngại về nợ, hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương và rủi ro địa chính trị sẽ hỗ trợ giá vàng vào tháng này. WGC cho rằng, vàng không có khả năng chịu nhiều tác động tiêu cực từ lợi suất trái phiếu cho đến khi lo ngại trên giảm bớt. Đánh giá triển vọng giá vàng năm 2025, Paul Williams, Tổng giám đốc Solomon Global, cho biết các điều kiện thúc đẩy vàng đạt 39 lần cao kỷ lục vào năm ngoái vẫn còn. Giá vàng được hỗ trợ tốt trong năm mới. Nếu tình hình kinh tế xấu đi vào năm 2025, dẫn đến suy thoái hoặc suy thoái toàn cầu, các nhà đầu tư có thể sẽ tiếp tục đổ xô vào vàng. “Năm 2024, vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Trong một thế giới đang vật lộn với các xung đột địa chính trị và bất ổn kinh tế, vàng đã mang lại sự ổn định và an toàn cho các nhà đầu tư”, Williams nói.