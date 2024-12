Nhiều chiêu trò lừa đảo nhắm vào người mua sắm online dịp cuối năm

Chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dùng mua sắm online dịp cuối năm được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) nhận định là một trong những hình thức lừa đảo đang phổ biến trên không gian mạng Việt Nam. Thời gian qua, không chỉ trên không gian mạng Việt Nam mà cả quốc tế, các hình thức lừa đảo trực tuyến đã không ngừng gia tăng và liên tục có sự thay đổi kịch bản nhắm đến các nhóm đối tượng người dùng Internet, từ lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân, lừa đảo tình cảm, đến lừa đảo mạo danh, lừa đảo đầu tư... Cùng với thủ đoạn dẫn dụ tham gia đầu tư tài chính, giả mạo website doanh nghiệp và những chiêu trò nhắm vào người mua sắm online dịp cuối năm là những hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến trong tuần từ ngày 9/12 đến 15/12, vừa được Cục An toàn thông tin khuyến nghị người dân cảnh giác: Giả mạo website doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thời gian gần đây, các thương hiệu của tập đoàn VinGroup như VinFast, Xanh SM, Vinhomes đã đồng loạt cảnh báo người dân về tình trạng giả mạo doanh nghiệp để lừa đảo, đồng thời đề nghị các khách hàng của doanh nghiệp mình cẩn trọng khi cung cấp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng. Cụ thể, thủ đoạn thường được các nhóm đối tượng lừa đảo sử dụng là giả mạo là người lao động hoặc người nắm giữ các chức vụ quản lý cấp cao hoặc cổ đông hoặc đại lý của Vinfast, Vinhomes, Xanh SM kêu gọi góp vốn đầu tư vào quỹ đầu tư, quỹ huy động vốn, quỹ phúc lợi của Vinhomes hoặc tập đoàn Vingroup. Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, hoặc mật khẩu trên các website không rõ nguồn gốc. Ảnh minh họa: NCSC Các nhóm đối tượng còn lừa đảo người dân về khả năng giới thiệu tuyển dụng vào 3 công ty trên, giới thiệu mua sản phẩm, yêu cầu nộp một số tiền ban đầu thông qua các trang web giả mạo hoặc theo hình thức khác. Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước các thông tin giả mạo được lan truyền trên mạng xã hội. Khi nhận được những lời giới thiệu từ đối tượng lạ, người dân cần chủ động xác minh danh tính của đối tượng, tổ chức trên các trang chính thống. Người dân cũng không nên tin tưởng vào những lời mời chào đầu tư với lợi nhuận cao; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, hoặc mật khẩu trên các website không rõ nguồn gốc. Khi nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần kịp thời báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định. Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo khi mua sắm online dịp cuối năm Lợi dụng thời điểm cuối năm có nhiều dịp lễ như Giáng Sinh, năm mới cùng hàng loạt các sự kiện sale lớn, các đối tượng lừa đảo đã tung ra nhiều chiêu trò khiến không ít người dân ‘sập bẫy’, bị đánh cắp thông tin cá nhân và bị chiếm đoạt tài sản. Thông tin cụ thể về chiêu trò của những kẻ lừa đảo, Cục An toàn thông tin cho hay, lợi dụng tâm lý ‘săn sale’, các đối tượng xấu sẽ chủ động tiếp cận nạn nhân qua các email, tin nhắn khuyến mãi giả mạo từ các sàn thương mại điện tử quen thuộc như Shopee, Lazada, Tiki. Bên cạnh đó, lợi dụng tính năng phân tích thói quen người dùng của các nền tảng mạng xã hội, đối tượng tạo các fanpage giả mạo hoặc website giả mạo giống hệt với trang chính thống của các thương hiệu lớn để tiếp cận nạn nhân qua quảng cáo về những sản phẩm mà nạn nhân đang quan tâm; từ đó dẫn dụ nạn nhân đặt mua với mức chiết khấu cao nhằm chiếm đoạt tài sản. Gần đây, các đối tượng lừa đảo đã tung ra nhiều chiêu trò khiến không ít người dân ‘sập bẫy’, bị đánh cắp thông tin cá nhân và bị chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh họa: NCSC Ngoài ra, Meta mới đây cũng đã đưa ra cảnh báo đối với chiêu trò lừa đảo mua sắm trực tuyến trên các mạng xã hội như Threads, X, Facebook và các diễn đàn trực tuyến như Quora. Cụ thể, đối tượng thường đưa ra các chương trình ưu đãi bằng cách sử dụng trái phép các video trên Internet với lồng tiếng AI mô tả sản phẩm và khuyến cáo số lượng có hạn. Khi phản hồi, người dùng được dẫn đến các trang web để mua hàng và thanh toán. Trước tình hình lừa đảo trên không gian mạng có xu hướng gia tăng vào dịp cuối năm, Cục An toàn thông tin khuyến nghị người dân thận trọng khi giao dịch mua bán trên mạng xã hội hoặc qua hình thức trực tuyến khác. Người dân cần xác minh danh tính đối tượng, tìm hiểu độ uy tín của người bán và chất lượng sản phẩm trước khi mua hàng, không chuyển tiền đặt cọc trước để tránh bị chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, không nên chuyển khoản, không cung cấp mã OTP cho cá nhân không quen biết; không truy cập bất kỳ liên kết hoặc tệp đính kèm nào nhận được từ những nguồn không rõ ràng.