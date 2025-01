One UI 7 được giới chuyên môn khen hết lời

Nhiều chuyên trang công nghệ dành lời khen cho One UI 7 trước thềm ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked 2025. Theo đánh giá từ nhiều chuyên trang công nghệ hàng đầu, phiên bản beta của One UI 7 đang nhận được những phản hồi tích cực trước thềm sự kiện Galaxy Unpacked 2025. TechRadar nhận định Samsung đã khởi xướng làn sóng AI trên điện thoại thông minh từ đầu năm 2024 với Galaxy AI, và tiếp tục phát triển các tính năng thông minh qua các bản cập nhật One UI. Nhiều chuyên gia đánh giá cao tiềm năng của phiên bản hệ điều hành mới này. 9to5Google xem đây là bước đột phá của Samsung trong năm nay, trong khi PhoneArena tự tin dự đoán One UI 7 sẽ tạo nên thành công vang dội trong năm 2025. XeeTechCare và TA Tech Tips cũng đặc biệt ấn tượng với các tính năng AI mới mà Samsung tích hợp vào One UI 7. Theo các chuyên gia, đây mới chỉ là khởi đầu cho những đổi mới đầy hứa hẹn trên các thiết bị Samsung. Với phương châm "thiết kế đơn giản, giàu cảm xúc", One UI 7 hứa hẹn mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý. Về giao diện, phiên bản mới sẽ làm mới biểu tượng ứng dụng, tách riêng phần thông báo khỏi bảng điều khiển và giới thiệu tính năng Now Bar. Đáng chú ý, Samsung trang bị thêm Writing Assist Tools - công cụ hỗ trợ người dùng kiểm tra và chỉnh sửa văn bản với sự trợ giúp của AI. Tính năng Call Transcripts cho phép chuyển đổi cuộc gọi đã ghi âm thành văn bản với khả năng hỗ trợ 20 ngôn ngữ khác nhau. Về bảo mật, One UI 7 bổ sung bảng điều khiển Knox Matrix để quản lý an toàn các thiết bị Samsung và tính năng chặn kết nối USB khi màn hình đang ở trạng thái khóa. Thông tin chi tiết hơn sẽ được hé lộ chính thức tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào rạng sáng 23/1 tới.