Xiaohongshu tốt hơn TikTok chỗ nào?

Mạng xã hội Xiaohongshu được nhiều người dùng TikTok tại Mỹ sử dụng vì các tính năng và nội dung thú vị. Trước lệnh cấm TikTok tại Mỹ, hàng loạt người dùng đã bất ngờ chuyển sang sử dụng Xiaohongshu - ứng dụng mạng xã hội nổi tiếng của Trung Quốc. Xiaohongshu (hay Tiểu Hồng Thư, REDnote) có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng khác biệt so với TikTok, từ đó khiến người dùng Mỹ tò mò và thích thú. Trước hết, Xiaohongshu cung cấp trải nghiệm đa dạng hơn với việc tích hợp cả feed video và ảnh. Trong khi TikTok chỉ tập trung vào video ngắn, Xiaohongshu cho phép người dùng chia sẻ những bức ảnh chất lượng cao kèm theo mô tả chi tiết. Điều này tạo nên một không gian chia sẻ phong phú, nơi người dùng có thể thể hiện sáng tạo của mình qua nhiều hình thức khác nhau. Về mặt quản lý nội dung, Xiaohongshu áp dụng những chính sách cộng đồng nghiêm ngặt hơn so với TikTok. Mọi bài đăng đều phải tuân theo những tiêu chuẩn chặt chẽ về chất lượng và tính xác thực. Nền tảng này thường xuyên rà soát và loại bỏ những nội dung không phù hợp, đảm bảo môi trường trực tuyến an toàn cho người dùng. Xiaohongshu có những nội dung bổ ích, lành mạnh như nấu ăn, tập thể dục, âm nhạc, dạy ngôn ngữ... Một điểm đáng chú ý khác là tính chất nội dung trên Xiaohongshu lành mạnh và có giá trị hơn. Thay vì những video giải trí ngắn với nội dung nhạy cảm thường thấy trên TikTok, Xiaohongshu tập trung vào những chia sẻ mang tính xây dựng như review sản phẩm chân thực, hướng dẫn làm đẹp, chia sẻ kinh nghiệm du lịch và những lời khuyên hữu ích về phong cách sống. Cuối cùng, cộng đồng người dùng trên Xiaohongshu thể hiện văn hóa chia sẻ tích cực và thân thiện hơn. Người dùng thường dành thời gian để tạo ra những nội dung chất lượng, chi tiết và có tính giáo dục. Các tương tác trong bình luận cũng mang tính xây dựng, tập trung vào việc trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên một cộng đồng gắn kết và văn minh.