Xuất hiện trò lừa đảo mới qua hoạt động đăng kiểm ở TPHCM

Sở GTVT TPHCM cho biết mọi thủ tục hành chính, kiểm định xe đều được thực hiện tại trung tâm đăng kiểm và không làm việc qua điện thoại. Người dân cảnh giác để tránh bị lừa đảo. Ngày 22/1, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết, gần đây trên địa bàn thành phố xảy ra một số vụ lừa đảo liên quan đến đăng kiểm xe cơ giới. Những kẻ lừa đảo mạo danh Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở GTVT, lãnh đạo hoặc đăng kiểm viên, gọi điện thoại đến chủ phương tiện thông báo xe hết hạn đăng kiểm cần phải gia hạn; Cục Đăng kiểm thay đổi mẫu tem kiểm định và giấy chứng nhận đăng kiểm, đề nghị chủ phương tiện cập nhật mẫu tem và giấy chứng nhận kiểm định mới. Tài xế đang kiểm định ô tô tại Trung tâm Đăng kiểm 50-07V, quận Bình Tân (Ảnh: An Huy). Bên cạnh đó, những kẻ này còn thông báo chủ xe rằng hồ sơ khai báo đăng kiểm trước đây sai lệch, cần cung cấp thông tin cá nhân để cập nhật mà không cần đến trung tâm. Lãnh đạo Sở GTVT cho biết, mọi thủ tục hành chính và kiểm định xe đều thực hiện tại trung tâm đăng kiểm. Các khoản thu về giá dịch vụ, phí và lệ phí đều có hóa đơn, chứng từ. Sở GTVT và các trung tâm đăng kiểm không thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào đến chủ xe. Sở GTVT khuyến cáo chủ xe không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào qua điện thoại, không truy cập các đường dẫn (link) hoặc quét mã QR không có nguồn gốc. Khi có vấn đề thắc mắc, chủ xe trực tiếp đến trung tâm đăng kiểm hoặc cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Sở GTVT đề nghị các cơ quan đăng kiểm cảnh báo đến các chủ phương tiện, không được chuyển tiền trước bất kỳ tin nhắn nào; không truy cập link giả của Cục Đăng kiểm. Công an TPHCM chỉ đạo công an các địa phương nắm bắt các phản ánh của người dân và chủ phương tiện để có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Trung tâm báo chí thành phố tuyên truyền người dân tránh bị lừa đảo khi đi đăng kiểm, không thực hiện theo yêu cầu của người lạ.