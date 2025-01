Nở rộ chiêu trò lừa đảo rút tiền trong tài khoản, 'bùng' tiền cọc dịp sát Tết

Trong khoảng thời gian gần sát Tết, hàng loạt chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng lại bùng phát. Những ngày gần đây, cơ quan chức năng, các ngân hàng và chuyên gia an ninh mạng đang liên tục phát đi cảnh báo, khuyến cáo người dùng cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo lấy tiền trong tài khoản ngân hàng. Đại diện Techcombank khuyến cáo khách hàng cài đặt ứng dụng trên kho ứng dụng Play Store (hệ điều hành Android) và App Store (hệ điều hành IOS), không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc qua link, mã QR code hoặc file app - Ảnh: Chinhphu.vn Người tiêu dùng cần đặc biệt cẩn trọng không bấm vào các link lạ Trong thông báo mới nhất, Công ty Điện lực Ba Đình đã gửi cảnh báo đề nghị khách hàng cần cẩn trọng với những cuộc gọi tự xưng là nhân viên điện lực để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách. Theo lý giải của Điện lực Ba Đình, thời gian gần đây liên tục xuất hiện tình trạng mạo danh nhân viên điện lực liên hệ với khách hàng yêu cầu truy cập các link lạ và hướng dẫn kết nối với ứng dụng giả mạo tài khoản ngân hàng của khách hàng để rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng. Không chỉ lừa đảo bằng hình thức giả danh nhân viên điện lực, lừa đảo thông qua việc đổi tiền mới cũng bùng phát mỗi dịp cận Tết. Trên không gian mạng những ngày gần đây xuất hiện rất nhiều bài đăng, hội nhóm có đến hàng chục nghìn thành viên xoay quanh việc “Đổi tiền lẻ”, “Đổi tiền năm mới”, “Đổi tiền lì xì”... Không chỉ vậy, nhiều chủ tài khoản còn nhận tuyển cộng tác viên đăng bài để kiếm lời từ 2 đến 15%. Ngoài dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ, trên không gian mạng còn rao bán cả tiền lì xì, tiền độc, tiền hiếm, ngoại tệ của nhiều nước. Các loại tiền này chủ yếu được chuyển trực tiếp từ nước ngoài về, với giá bán thường cao gấp nhiều lần so với mệnh giá thực tế tùy vào độ độc, lạ của loại tiền. Theo phản ánh của người dân, đã có nhiều nạn nhân thực hiện giao dịch đổi tiền mới nhưng khi nhận lại tiền được đổi thì không đủ như cam kết, thậm chí khi nhận lại là tiền giả. Đã có tình trạng người dân chuyển khoản xong thì chủ tài khoản trang mạng xã hội đã chặn liên lạc và mất tích, “bùng” tiền cọc của khách. Mới đây, Công an TP.HCM cho biết dịp Tết Ất Tỵ 2025, nhu cầu đổi tiền mới, mệnh giá thấp của người dân tăng cao. Lợi dụng thời điểm này, nhiều đối tượng sử dụng các thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên thực hiện việc đổi tiền thông qua các tin nhắn quảng cáo và trên các trang mạng xã hội. Khi có nhu cầu đổi tiền, người dân cần tới các cơ sở được phép đổi tiền như: Ngân hàng, kho bạc, tổ chức tín dụng. Kẻ gian còn mạo danh nhân viên ngân hàng, cơ quan chức năng, yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản để "xác minh" gọi điện thông báo trúng thưởng hoặc nhận quà khuyến mãi, yêu cầu chuyển khoản phí... Đặc biệt, nhiều khách hàng gần đây phản ánh việc nhận được tin nhắn giả mạo ngân hàng qua SMS hoặc các mạng xã hội như Facebook, Zalo... thông báo tài khoản "bị khóa" hoặc "có giao dịch bất thường". Nếu nhấp vào đường link trong tin nhắn và nhập thông tin đăng nhập, mã OTP, khách hàng có nguy cơ mất toàn bộ tiền trong tài khoản. Các ngân hàng liên tục cảnh báo người dân Trong bối cảnh lừa đảo liên quan đến các dịch vụ ngân hàng bùng phát, các ngân hàng liên tục đưa ra khuyến cáo và khẳng định ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP qua điện thoại, email hay tin nhắn. Nếu nhận được các thông báo nghi ngờ, khách hàng cần liên hệ ngay với ngân hàng để xác minh. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khách hàng cài đặt app giả mạo ứng dụng của các cơ quan Nhà nước như app giả mạo Dịch vụ công, Cơ quan thuế, VNeID... Sau khi các ứng dụng giả mạo được cài đặt, kẻ gian sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Còn theo đại diện của Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB), khách hàng cần hết sức cảnh giác trước các trường hợp lừa đảo đánh cắp thông tin thẻ ngân hàng như: thẻ giao dịch tại máy ATM hoặc POS bị gắn thiết bị đánh cắp thông tin thẻ; thẻ bị mất cắp thất lạc, bị sử dụng trái phép; thẻ bị đánh cắp thông tin bởi nhân viên thu ngân tại các đơn vị chấp nhận thẻ. Ngoài ra, khách hàng cần đặc biệt chú ý không thực hiện giao dịch thẻ tại các website hoặc ứng dụng không an toàn; cài đặt các phần mềm độc hại trên thiết bị di động có quyền truy cập và đánh cắp dữ liệu... Theo đại diện Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), người dân không tin tưởng các cuộc gọi tự xưng là ngân hàng, đặc biệt nếu họ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc mã OTP. Mã OTP là thông tin bảo mật, tuyệt đối không chia sẻ với bất kỳ ai. Nếu nghi ngờ, hãy chủ động gọi trực tiếp đến số tổng đài chính thức của ngân hàng để xác minh. Nếu phát hiện giao dịch bất thường, hãy lập tức báo cho ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ. Đại diện ngân hàng Techcombank mới đây cũng đã cảnh báo đến khách hàng về các hành vi lừa đảo như chiếm quyền tài khoản mạng xã hội cá nhân, mạo danh tài khoản của các cơ quan nhà nước để dụ người dân truy cập vào đường link lạ nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị và tài khoản. Ngân hàng Techcombank cảnh báo khách hàng chỉ nên thực hiện giao dịch với các trang web và tài khoản mạng xã hội đã được xác thực của ngân hàng, ngoài ra cần ghi nhớ những bước sau: Luôn kiểm tra tính xác thực của yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân qua kênh mạng xã hội; kiểm tra tính xác thực của các trang, tài khoản mạng xã hội, website trước khi tương tác, bằng cách liên hệ trực tiếp đến các kênh chính thức của cơ quan nhà nước, ngân hàng, tổ chức.. Chủ động cập nhật phiên bản mới nhất của hệ điều hành trên các thiết bị di động để đảm bảo thiết bị luôn nhận được tiêu chuẩn bảo mật mới nhất. Chỉ cài đặt ứng dụng trên kho ứng dụng Play Store (hệ điều hành Android) và App Store (hệ điều hành IOS), không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc qua link, mã QR code hoặc file apk. Sử dụng các phần mềm chống virus cho thiết bị điện thoại để tăng cường khả năng bảo mật và phòng chống các đe dọa từ bên ngoài. Theo Điều 30, Nghị định 88 của Chính phủ, cá nhân có hành vi đổi tiền không đúng quy định sẽ bị phạt 20- 40 triệu đồng. Đối với người "làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả" sẽ bị phạt tù, phạt tiền lên đến 100 triệu đồng và tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. NGỌC DIỆP