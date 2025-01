Điểm tin Công nghệ 15/1: Chiêu thức lừa đảo mới nhắm vào người dùng iPhone

Apple lại nhận tin buồn; Vua màn hình gập nhỏ gọn Samsung Galaxy Z Flip6 giảm gần chục triệu, quyết so kè doanh số với iPhone 16 - Chiêu thức lừa đảo mới nhắm vào người dùng iPhone Một chiêu thức lừa đảo tinh vi mới đang nhắm vào người dùng iPhone. Chiêu thức mới này được áp dụng nhằm qua mặt tính năng chặn đường link gửi từ người lạ. Theo trang công nghệ BGR, iPhone được tích hợp một số tính năng nhằm bảo vệ người dùng khỏi các chiêu thức lừa đảo và các nguy cơ về bảo mật thông tin, nhưng hacker đã tìm ra một cách thức mới để vượt qua các biện pháp bảo vệ. Theo nghiên cứu của trang BleepingComputer, hacker đã bắt đầu thích nghi với các biện pháp bảo mật của Apple để lừa người dùng iPhone nhấp vào các đường link độc hại. Chẳng hạn người dùng iPhone có thể nhận được các tin nhắn về một bưu phẩm quà tặng đang được gửi đến với một đường link để theo dõi quá trình vận chuyển, hoặc họ nhận được thông tin về một khoản cước chưa thanh toán và được yêu cầu truy cập vào đường link để thực hiện các bước thanh toán. Theo mặc định, iMessage vô hiệu hóa các đường link được gửi từ những người lạ không có trong danh bạ. Tuy nhiên, có một cách để kích hoạt lại các đường link này là người nhận trả lời tin nhắn. Đây chính là kẽ hở để hacker lợi dụng. Để lừa người dùng iPhone nhấp vào đường link, hacker thuyết phục họ trả lời tin nhắn hoặc mở lại tin nhắn, rồi sao chép và dán đường link vào trình duyệt để có thể mở từ trình duyệt. Thông thường khi nhận được một lời đề nghị, ví dụ như tham gia chương trình quay thưởng, người dùng có xu hướng nhấn "Có" hoặc "Không" hoặc "Bỏ qua". Nhưng hacker sẽ tìm cách thuyết phục người dùng nhấn "Có" rồi mở lại tin nhắn. “Vui lòng trả lời Có, sau đó thoát khỏi tin nhắn văn bản, mở lại liên kết kích hoạt tin nhắn văn bản hoặc sao chép liên kết vào trình duyệt Safari để mở”, trích nội dung một tin nhắn lừa đảo. Nếu nhấp vào đường link, người dùng có thể bị chiếm quyền điều khiển điện thoại hoặc bị đánh cắp tài khoản ngân hàng. Các chuyên gia của BleepingComputer khuyến cáo nếu người dùng nhận được một tin nhắn có đường liên kết bị vô hiệu hóa, bạn không nên cố gắng mở đường link đó trừ phi liên hệ trực tiếp với người gửi qua điện thoại để hỏi rõ, tránh bị lừa đảo. - Vua màn hình gập nhỏ gọn Samsung Galaxy Z Flip6 giảm gần chục triệu, quyết so kè doanh số với iPhone 16 Mặc dù là điện thoại gập đa năng nhưng giá Galaxy Z Flip6 hiện chỉ ngang ngửa iPhone 16 thông thường, là thời điểm vàng để khách Việt trải nghiệm điện thoại gập xịn giá hời. Galaxy Z Flip6 là chiếc điện thoại gập dọc dạng vỏ sò nhỏ gọn, hiện đại và mạnh mẽ bậc nhất hiện nay. Mặc dù là điện thoại gập nhưng nó lại sở hữu thiết kế lẫn trang bị xịn chẳng kém các mẫu flagship dạng thanh thông thường. Theo khảo sát tại một số đại lý bán lẻ, giá Galaxy Z Flip6 đang được giảm 8 triệu đồng, chỉ còn 20.990.000 đồng cho bản 256GB, còn bản 512GB có giá 24.990.000 đồng. Như vậy, giá Galaxy Z Flip6 hiện đang ngang ngửa iPhone 16, tạo nên cuộc cạnh tranh doanh số gay cấn dịp Tết Nguyên Đán 2025. Galaxy Z Flip6 tiếp tục kế thừa thiết kế gập độc đáo từ thế hệ trước với kích thước nhỏ gọn, khung viền phẳng sang trọng và 4 màu sắc cá tính. Điện thoại có khung Armor Alumium bền bỉ với lớp phủ nhám, hạn chế bám mồ hôi và dấu vân tay, cho cảm giác cầm nắm chắc chắn và hạn chế trầy xước tốt. - Adobe bất ngờ tăng giá các gói dịch vụ Tập đoàn phần mềm máy tính Adobe sẽ ngừng cung cấp gói dịch vụ Photography 20 GB từ ngày 15/1 tới và tăng giá đối với người dùng hiện tại. Gói dịch vụ Photography 20 GB là một phần trong dịch vụ Creative Cloud, vốn bao gồm các công cụ chỉnh sửa hình ảnh Photoshop và Lightroom. Trong thời gian, gói dịch vụ Photography 20 GB là lựa chọn phổ biến với giá cả hợp lý, thích hợp với nhiều người dùng, trong đó có các nhiếp ảnh gia. Nhưng kể từ ngày 15/1/2025, người dùng mới sẽ không thể đăng ký gói này và người dùng hiện tại sẽ phải đối mặt với mức giá mới cao hơn nhiều so với trước đây. Ở thị trường Mỹ, Adobe sẽ tăng giá gói Photography 20 GB thêm 50%, từ mức 9,99 USD lên 14,99 USD/tháng. Còn Adobe vẫn giữ nguyên giá của gói 1 TB cho cả Photoshop và Lightroom ở mức 19,99 USD/tháng. Với gói Lightroom 1 TB, chỉ bao gồm Lightroom, Adobe sẽ tăng giá khoảng 20% từ 9,99 USD lên 11,99 USD/tháng. Sau khi Adobe ngừng cung cấp gói Photography 20 GB, những người không kịp đăng ký sẽ phải lựa chọn những gói dung lượng cao hơn với chi phí tốn kém hơn. Sự thay đổi này khiến những người dùng phải cân nhắc lại việc tiếp tục sử dụng dịch vụ. Với mức tăng giá lên đến 50%, gói Photography 20 GB từng được coi là lựa chọn hợp lý với giá cả phải chăng thì hiện tại trở nên đắt hơn đối với người dùng. Trước tình hình trên, người dùng có thể sẽ phải chuyển sang những gói dung lượng lớn hơn hoặc các lựa chọn thay thế khác. - AI đang khiến tình trạng rác thải điện tử trở nên trầm trọng hơn AI yêu cầu nhiều năng lực tính toán và lưu trữ, dẫn đến việc tăng tốc độ thay thế máy chủ trong các trung tâm dữ liệu ... Sự phụ thuộc ngày càng lớn vào công nghệ tại nhà và nơi làm việc đã làm nổi bật vấn đề rác thải điện tử (e-waste). Đây là các thiết bị điện tử bị thải bỏ như laptop, điện thoại thông minh, tivi, máy chủ máy tính, máy giặt, thiết bị y tế, máy chơi game và nhiều thiết bị khác. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature, lượng rác thải điện tử được tạo ra trong thập kỷ này có thể lên tới 5 triệu tấn, tương đương gấp 1.000 lần so với lượng rác thải điện tử của năm 2023. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đóng góp đáng kể vào vấn đề rác thải điện tử này. AI yêu cầu nhiều năng lực tính toán và lưu trữ, dẫn đến việc tăng tốc độ thay thế máy chủ trong các trung tâm dữ liệu – nơi hỗ trợ nhu cầu tính toán ngày càng cao của các hệ thống AI. Lượng rác thải điện tử gia tăng, cùng với tuổi thọ hạn chế của các thiết bị công nghệ cao, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mục tiêu bền vững toàn cầu. - Apple lại nhận tin buồn Doanh số iPhone năm 2024 giảm 2% trong bối cảnh Apple Intelligence chưa đủ sức thu hút người dùng. Theo công ty nghiên cứu Counterpoint Research, thị trường smartphone toàn cầu năm 2024 tăng trưởng 4% so với năm trước do nhu cầu người dùng trở lại. Với 18% thị phần, Apple chiếm vị trí số 2 trên toàn cầu, doanh số giảm 2% so với năm 2023. Dòng iPhone 16 ghi nhận phản ứng trái chiều, một phần do Apple Intelligence không phát hành kịp ngày lên kệ. Tuy gặp nhiều khó khăn, Apple vẫn tăng trưởng mạnh mẽ tại các thị trường như châu Mỹ Latin, châu Phi và châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là nhu cầu với các model cao cấp. Nhà phân tích Ivan Lam tại Counterpoint Research nhấn mạnh xu hướng chọn iPhone siêu cao cấp, đặc biệt tại Trung Quốc khi doanh số iPhone Pro và Pro Max tăng trưởng đáng kể.