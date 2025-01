Sắc lệnh '2 giới tính' của Mỹ có tác động như thế nào?

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ chỉ công nhận 2 giới tính: nam và nữ, nhằm bảo vệ quyền của phụ nữ. Sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1, ông Donald Trump cho biết: "Tuần này, tôi sẽ chấm dứt chính sách nhằm cố gắng đưa chủng tộc và giới tính vào mọi khía cạnh của đời sống công cộng và riêng tư. Chúng ta sẽ xây dựng một xã hội không phân biệt màu da và dựa trên thành tích". Theo NBC, ngày 20/1, ông Trump đã ký sắc lệnh tuyên bố rằng chính phủ Mỹ sẽ chỉ công nhận 2 giới tính, nam và nữ. Sắc lệnh về giới nêu rõ sẽ "bảo vệ quyền của phụ nữ bằng cách sử dụng ngôn ngữ và chính sách rõ ràng, chính xác, công nhận phụ nữ là nữ về mặt sinh học và nam giới về là nam về mặt sinh học". Công dân Mỹ chỉ được chọn giới tính nam hoặc nữ ở hộ chiếu. Ảnh minh họa: Pexels Theo đó, "các giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, bao gồm hộ chiếu, thị thực và thẻ Nhập cảnh Toàn cầu, phải phản ánh chính xác giới tính của người sở hữu". "Trên khắp đất nước, các nhà tư tưởng phủ nhận thực tế sinh học của giới tính gia tăng sử dụng các biện pháp pháp lý và cưỡng chế xã hội khác cho phép đàn ông tự nhận mình là phụ nữ và tiếp cận các không gian và hoạt động riêng tư dành cho phụ nữ, từ nơi trú ẩn cho phụ nữ bị bạo hành gia đình đến phòng tắm tại nơi làm việc của phụ nữ. Điều này là sai. Những nỗ lực xóa bỏ thực tế sinh học của giới tính về cơ bản là tấn công phụ nữ bằng cách tước đoạt phẩm giá, sự an toàn và hạnh phúc của họ", sắc lệnh viết. "Việc xóa bỏ giới tính trong ngôn ngữ và chính sách có tác động tiêu cực không chỉ đối với phụ nữ mà còn đối với tính hợp lệ của toàn bộ hệ thống Mỹ. Việc xây dựng chính sách Liên bang cần dựa trên sự thật, điều đó rất quan trọng đối với nghiên cứu khoa học, an toàn công cộng, tinh thần và lòng tin vào chính phủ". Sắc lệnh về giới tính cũng ngăn chặn việc sử dụng tiền của người nộp thuế cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyển đổi giới tính. Các tù nhân và nạn nhân bị xâm hại tình dục được bố trí nơi ở theo giới tính nam - nữ. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng: "Các chuẩn mực giới tính cứng nhắc ảnh hưởng tiêu cực đến những người có bản dạng giới đa dạng, những người thường phải đối mặt với bạo lực, kỳ thị và phân biệt đối xử, kể cả trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe". Trong khi đó, ông Trump cũng ký một sắc lệnh hành pháp khác nhằm mục đích rút Hoa Kỳ khỏi WHO. Một số nhà hoạt động vì quyền của người chuyển giới đã cho rằng tuyên bố về giới của ông Trump là một "bước thụt lùi" và nguồn tài trợ cho phúc lợi của người chuyển giới trên toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng. Theo ABC, nhà hoạt động Brady Davis lo ngại rằng Nhà Trắng đang đóng cửa với cộng đồng LGBTQ+. "Tôi nghĩ đến thanh thiếu niên chuyển giới. Đã có tỷ lệ tự tử và bạo lực cao”, bà nói. Dallas Ducar, Phó chủ tịch điều hành của Fenway Health cho hay: "Là một phụ nữ chuyển giới công khai, tôi tổn thương và sốc khi chính phủ phản đối sự tồn tại của tôi và hàng triệu người chuyển giới khác trên khắp đất nước". Fenway Health là nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẳng định giới tính. Đại diện của GLAD Law, tổ chức bảo vệ cộng đồng LGBTQ+, cho biết họ nhận được số cuộc gọi đến đường dây luật sư tăng 400% với những câu hỏi rất cụ thể. "Đây là một cuộc tấn công vào toàn bộ cộng đồng LGBTQ+. Nhưng Chính quyền Trump đặc biệt nhắm vào những người chuyển giới bằng cách từ chối quyền tiếp cận các cơ sở công cộng thiết yếu, chương trình trường học, chương trình chống định kiến ​​và các biện pháp bảo vệ tại nơi làm việc", Giám đốc điều hành của GLAD Law - Ricardo Martinez cho biết. Năm 2022, chính quyền của ông Biden đã cho phép công dân Mỹ có thể chọn "X" - trung tính khi điền về giới tính trên hộ chiếu. Khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay: “Chúng tôi thúc đẩy quyền tự do, phẩm giá và bình đẳng của mọi người - bao gồm cả những người LGBTQ+. Chúng tôi thể hiện cam kết này để phục vụ tốt hơn cho tất cả công dân Mỹ, bất kể bản dạng giới nào”.