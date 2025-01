Cảnh sát Trung Quốc ứng dụng AI ngăn chặn lừa đảo mạng

Trên cả nước Trung Quốc, trong 10 tháng đầu năm 2024, cảnh sát đã ngăn chặn khẩn cấp việc chuyển khoảng 236 tỷ NDT từ các nạn nhân bị lừa đảo nhờ vào các hệ thống giám sát và cảnh báo sớm. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP) Trong bối cảnh tội phạm mạng đang ngày càng gia tăng ở trong nước cũng như trên thế giới với đa dạng các loại hình, cảnh sát Trung Quốc đã tăng cường cuộc chiến chống lừa đảo bằng việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong một vụ lừa đảo được trình lên đồn cảnh sát ở Côn Sơn (Kunshan), tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, cảnh sát chỉ mất 10 phút để theo dõi dòng tiền và chặn thành công giao dịch 500.000 nhân dân tệ (NDT), tương đương 69.600 USD. Khoảng 8 giờ sau, địa điểm ẩn náu của nghi phạm ở nước ngoài đã được xác định, và lệnh bắt giữ đã được đưa ra trong vòng 24 giờ sau đó, với 9 nghi phạm bị bắt giữ. Cảnh sát đã thu hồi được 70% số tiền lừa đảo trong vòng 3 ngày. Việc có thể giải quyết nhanh chóng vụ lừa đảo qua mạng này phần lớn là nhờ vào nhóm "cảnh sát AI" Trung Quốc mới thành lập tháng 5/2024. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Côn Sơn, kể từ khi được triển khai, lực lượng cảnh sát này đã hỗ trợ giải quyết 609 vụ lừa đảo qua mạng và thu hồi được 32,47 triệu NDT tiền thiệt hại.

Trong khi đó, tại tỉnh An Huy (Anhui), lực lượng an ninh thành phố Hợp Phì (Hefei) đã phát triển cơ chế thông minh tận dụng các công nghệ thông tin như dữ liệu lớn và phân tích ngữ nghĩa để thu thập các yếu tố tội phạm - bao gồm thẻ ngân hàng và tài khoản mạng xã hội có liên quan, cũng như thông tin về nghi phạm. Trung tâm chống gian lận của cục đã phát triển một hệ thống AI quay số cảnh báo - tự động cảnh báo mọi người về rủi ro rơi vào bẫy do kẻ lừa đảo giăng ra. Khác với các cuộc gọi cảnh báo truyền thống, hệ thống này sẵn sàng phục vụ 24/7, cung cấp tư vấn chống gian lận và gửi tin nhắn phòng ngừa đến các nhóm mục tiêu, do đó giúp người dân dễ dàng tiếp cận và nâng cao nhận thức về các mối đe dọa do gian lận viễn thông gây ra. Nhờ đó, trong năm 2024, cơ quan này đã ngăn chặn gần 3 triệu người trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo mạng.

Trên cả nước Trung Quốc, trong 10 tháng đầu năm 2024, cảnh sát đã ngăn chặn khẩn cấp việc chuyển khoảng 236 tỷ NDT từ các nạn nhân bị lừa đảo nhờ vào các hệ thống giám sát và cảnh báo sớm./.