Làm lễ cúng ông Công ông Táo, tôi bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà vì một chuyện khó tin

Mặc cho tôi cố giải thích đó là chuyện ngoài ý muốn, mẹ chồng vẫn cho là tôi cố tình làm thế để trù ẻo bà. Còn một tuần nữa là Tết nhưng tôi lại đang rơi vào hoàn cảnh bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà vì một sơ suất nhỏ. Tôi kể ra đây không phải để thanh minh hay oán trách ai, chỉ muốn tâm sự cho nhẹ lòng. Tôi làm dâu mẹ chồng gần 4 năm. Thời điểm mới cưới, chúng tôi thuê nhà trên thành phố đi làm, còn bố mẹ chồng ở quê. Thỉnh thoảng hai vợ chồng mới về quê thăm ông bà nên mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng vẫn ở khá tốt đẹp. Tuy nhiên, khi tôi sinh con, về quê ở cữ 3 tháng, do bất đồng quan điểm trong việc nuôi trẻ sơ sinh, ăn uống đến nếp sống sinh hoạt khiến tôi và mẹ chồng thường xuyên xảy ra va chạm. Có những chuyện tôi cố nhịn cho qua nhưng cũng có những vấn đề, dù nói đi nói lại, tôi và mẹ chồng vẫn không tìm được tiếng nói chung. Điều đó khiến mẹ chồng dần trở nên không thích tôi, hay nói đúng ra là thường xuyên đi nói xấu con dâu khắp nơi. Con dâu bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà vì một lỗi nhỏ. Ảnh minh họa. Lúc tôi trở lại thành phố đi làm, tôi nhờ mẹ đẻ lên trông cháu giúp mà không hỏi ý kiến mẹ chồng. Vì thế, từ đó mỗi lần tôi về quê, mẹ chồng luôn tỏ ra khó chịu, mặt nặng mày nhẹ với tôi. Đỉnh điểm, cuối năm ngoái, bố chồng tôi không may bị tai nạn qua đời. Biến cố ập đến khiến mẹ chồng tôi gần như suy sụp. Lo xong công việc cho ông, bà thường xuyên đổ bệnh đau ốm. Vì lo cho mẹ ở quê một mình, chồng bàn với tôi đón mẹ lên thành phố chăm sóc. Tôi không có ý thoái thác trách nhiệm nhưng thực lòng, nhắc đến việc sống cùng mẹ chồng, tôi lại rùng mình vì tính khí thất thường của bà. Hơn nữa, lúc ấy, vợ chồng tôi vẫn đang đi thuê nhà nên tôi viện lý do sợ mẹ chồng không quen sống chật chội để trì hoãn việc đón bà lên. Nào ngờ, khi biết ý định của chồng tôi, mẹ chồng liền đề xuất bán mảnh đất gần mặt đường của ông bà để cho chúng tôi tiền mua nhà trên thành phố. Khỏi phải nói, chồng tôi liền đồng ý và khuyên tôi cố gắng nhẫn nhịn phụng dưỡng mẹ chồng vì bà cũng già yếu rồi. Thấy mẹ chồng sẵn sàng bán đất cho chúng tôi tiền mua nhà, tôi cũng biết ơn bà và cố gắng chăm sóc bà thật tốt. Nhưng đúng là trước đây mẹ chồng khó một thì sau khi đổ bệnh, bà khó tính gấp 10. Tôi có cảm giác, mọi việc tôi làm đều không khiến bà hài lòng. Không những thế, từ ngày sống chung, tôi cũng nhiều phen làm phật ý mẹ chồng và bị bà giận ra mặt, không thèm nói chuyện. Rồi chuyện mẹ chồng luôn bênh con trai chằm chặp cũng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tôi và chồng. Từ ngày có mẹ lên sống cùng, chồng tôi lười hơn, hay đi sớm về muộn và thường lấy mẹ làm "bia đỡ đạn" khiến tôi không thể to tiếng trong nhà. Ấm ức là vậy nhưng tôi cũng không thể làm gì được. Vì cứ động nói gì, mẹ chồng và chồng đều lôi chuyện căn nhà đang ở phần lớn là tiền bán đất ở quê mới mua được. Thế nên nhiều lúc tôi có cảm giác mình đang ở nhờ chứ không phải ở trong căn nhà của mình. Và chuyện lần này cũng vậy. Chỉ một sơ suất ngoài ý muốn, mẹ chồng sẵn sàng đuổi tôi ra khỏi nhà với những lời lẽ mắng nhiếc thậm tệ. Hôm chủ nhật tuần trước, tôi nói với mẹ chồng làm lễ cúng ông Công ông Táo luôn vì hôm đó ngày nghỉ, có nhiều thời gian và cũng là 20 âm lịch rồi. Tuy nhiên, mẹ chồng không đồng ý. Bà yêu cầu tôi làm vào sáng thứ 2 vì bà xem hôm đó đẹp ngày. Dù cố thuyết phục mẹ chồng rằng thứ 2 tôi thường nhiều việc nên khó xin nghỉ nhưng bà nhất quyết không nghe. Thậm chí còn nói dỗi nếu tôi không làm được, bà sẽ tự lo. Vậy là hôm thứ 2 tôi buộc phải xin nghỉ để ở nhà làm mâm lễ cúng theo yêu cầu của mẹ chồng. Mọi việc cơ bản suôn sẻ, đến khi mẹ chồng chuẩn bị khấn, bà bỗng làm ầm lên vì một trong ba con cá chép vàng tôi mua lúc sáng đang có hiện tượng yếu dần, không muốn bơi. Dù đã ngay lập tức chạy ra chợ mua một con cá khỏe khác thay thế nhưng sau khi cúng xong, mẹ chồng mắng chửi, nhiếc móc tôi thậm tệ. Bà nói tôi không được tích sự gì, có mua con cá cũng làm không xong. Mặc cho tôi cố giải thích đó là chuyện ngoài ý muốn nhưng mẹ chồng vẫn cho là tôi cố tình mua con cá yếu, cá chết để trù ẻo bà cũng nhanh "đi" giống con cá đó. Trong cơn thịnh nộ, bà đùng đùng ném đồ đạc đuổi tôi ra khỏi nhà... Giờ mẹ chồng vẫn chưa nguôi giận. Tôi nên làm thế nào trong trường hợp này đây? Theo Gia đình và xã hội