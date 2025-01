Google bị phạt 12,4 triệu USD vì vi phạm luật cạnh tranh

Ngày 21/1, cơ quan chống độc quyền Indonesia thông báo phạt Google 12,4 triệu USD do vi phạm liên quan đến hệ thống thanh toán trên cửa hàng ứng dụng Google Play Store. Cơ quan này đã tiến hành điều tra đối với công ty mẹ Alphabet kể từ năm 2022, với nghi ngờ công ty đã lạm dụng vị trí thống trị, yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng ở Indonesia sử dụng Google Play Billing với mức phí cao hơn so với các hệ thống thanh toán khác, nếu không sẽ bị gỡ bỏ khỏi Google Play Store. Google tính phí lên đến 30% với các nhà phát triển ứng dụng trên Google Play Store. Ảnh: FT Hội đồng cho biết trong một phiên điều trần rằng các hệ thống này đã làm giảm thu nhập của các nhà phát triển vì chúng dẫn đến việc giảm số lượng người dùng. Cơ quan này kết luận, Google đã vi phạm luật chống độc quyền của Indonesia. Cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện Google đã tính phí lên đến 30% thông qua Google Play Billing. Cơ quan này cũng cho hay, Google hiện kiểm soát 93% thị phần tại quốc gia 280 triệu dân, nơi có nền kinh tế số đang phát triển nhanh chóng. Một phát ngôn viên của Google cho biết vào ngày thứ Tư rằng công ty sẽ kháng cáo phán quyết. "Chúng tôi đã và đang thúc đẩy một hệ sinh thái ứng dụng Indonesia khỏe mạnh và cạnh tranh", phát ngôn viên này nói, đồng thời khẳng định công ty cam kết tuân thủ luật pháp Indonesia. Trước đó, Google đã bị Liên minh châu Âu phạt hơn 8 tỷ euro (8,3 tỷ USD) trong suốt thập kỷ qua vì các hành vi chống cạnh tranh liên quan đến dịch vụ so sánh giá, hệ điều hành Android và dịch vụ quảng cáo. (Theo Yahoo News)