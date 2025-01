Người dùng bị Microsoft ép buộc cập nhật Windows 11 24H2

Microsoft vừa chính thức bắt đầu phân phối phiên bản Windows 11 24H2 đến các thiết bị tương thích mà người dùng không thể từ chối. Điều này đánh dấu giai đoạn tiếp theo trong quá trình triển khai Windows 11 24H2 đến với người dùng PC tương thích. Người dùng doanh nghiệp không cần phải lo lắng trong giai đoạn này vì các thiết bị do bộ phận IT quản lý sẽ không bị cập nhật tự động. Tuy nhiên, những người dùng sở hữu máy tính đủ điều kiện chạy phiên bản Home hoặc Pro của Windows 11 sẽ nhận được bản nâng cấp tự động. Họ có thể chọn thời gian cài đặt thuận tiện và có khả năng hoãn bản cập nhật, nhưng cuối cùng bản cập nhật sẽ được cài đặt vào một thời điểm trong tương lai. Mặc dù Microsoft đã lên kế hoạch cho việc triển khai Windows 11 24H2, nhưng quá trình này không hoàn toàn diễn ra suôn sẻ. Trong khi phần lớn người dùng không gặp vấn đề gì, một số người đã phản ánh về các sự cố. Microsoft hiện có danh sách ngày càng dài các vấn đề đã biết, nhiều trong số đó vẫn chưa được khắc phục kể từ khi hệ điều hành này ra mắt vào nửa cuối năm 2024. Một số vấn đề gần đây đã được giải quyết bao gồm sự cố với trò chơi Ubisoft và các thiết bị USB hỗ trợ giao thức quét eSCL, mặc dù một số người dùng vẫn cho rằng giao thức này chưa được khắc phục hoàn toàn. Ép người dùng cập nhật Windows 11 là điều quen thuộc với Microsoft Microsoft thường áp dụng chính sách buộc người dùng cài đặt các phiên bản mới của hệ điều hành. Cách đây gần 1 năm, Windows 11 23H2 cũng được triển khai theo cách tương tự. Theo chính sách hỗ trợ của công ty, người dùng phiên bản Home và Pro phải cập nhật hệ điều hành, bất kể họ có muốn hay không để nhận được sự hỗ trợ. Việc buộc người dùng cài đặt Windows 11 24H2 sẽ không ảnh hưởng đến các máy tính đang phải tuân thủ lệnh giữ an toàn khi Microsoft quyết định chặn cài đặt do một trong những sự cố đã biết. Ngoài ra, những người dùng đang sử dụng Windows 10 cũng không bị ảnh hưởng vì các thiết bị không đáp ứng yêu cầu phần cứng của Microsoft sẽ không thể nâng cấp lên Windows 11 24H2. Cuối cùng, Windows 11 24H2 không có nhiều điểm mới hấp dẫn đối với những người dùng đã chọn bỏ qua các phiên bản trước. Các chuyên gia IT trên toàn thế giới nên chuẩn bị cho những cuộc gọi hỗ trợ từ bạn bè và gia đình khi Windows 11 24H2 bất ngờ xuất hiện, khiến nhiều người dùng cảm thấy bối rối khi mọi thứ hoạt động khác biệt so với trước đây.