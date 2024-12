Từ vụ Tiktoker Mr Pips lừa đảo, Cục An toàn thông tin khuyến cáo gì?

Nhận định vụ Phó Đức Nam (còn gọi TikToker Mr Pips) lừa đảo hơn 5.200 tỷ đồng là lời cảnh tỉnh với nhiều người, Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT khuyến cáo người dân cảnh giác trước các bẫy lừa đảo đầu tư tài chính. Lừa đảo đầu tư đã được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đánh giá là 1 trong 6 ‘điểm nóng’ về lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam. Theo cơ quan này, vụ việc Phó Đức Nam, còn gọi TikToker Mr Pips, dụ dỗ các nạn nhân tham gia hoạt động đầu tư trực tuyến để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5.200 tỷ đồng đã cho thấy những mối nguy hiện hữu của các bẫy lừa đảo đầu tư tài chính. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2019, nhóm đối tượng do Tiktoker Mr Pips cầm đầu đã lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán. Ảnh: NCSC Với gần 2.000 nhân viên, đường dây lừa đảo do Mr Pips điều hành đã tạo và sử dụng nhiều tài khoản Zalo, Telegram, Viber để lập ra các hội nhóm đầu tư, đăng tải nhiều bài viết của các chuyên gia tài chính, giả mạo để dụ dỗ, kéo nạn nhân vào bẫy lừa đảo chúng giăng ra. Cụ thể, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến các sàn đầu tư chứng khoán. Ban đầu, nhóm đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó chúng thúc giục nạn nhân tăng vốn giao dịch. Khi người tham gia không còn khả năng về tài chính, nhóm đối tượng can thiệp vào hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển. Bên cạnh đó, các sàn giao dịch lừa đảo không có giấy phép hoạt động rõ ràng, lợi nhuận hứa hẹn quá cao và thường yêu cầu nạp tiền liên tục. Khi người dân đầu tư bị thua lỗ, các đối tượng lừa đảo sẽ tiếp tục thuyết phục nạn nhân nạp thêm tiền để "gỡ gạc". Clip truyền thông phòng chống lừa đảo đầu tư do Cục An toàn thông tin và Meta phối hợp thực hiện. Nguồn: NCSC Cục An toàn thông tin cho biết, thủ đoạn lừa đảo đầu tư tài chính của các đối tượng như Tiktoker Mr Pips đã nhiều lần được đơn vị khuyến cáo tới đông đảo người dân. Kịch bản chung của các đối tượng sử dụng hình thức lừa đảo này là đều nhắm đến lòng tham, sự nhẹ dạ cả tin và thiếu cẩn trọng của nạn nhân để dụ dỗ, từng bước chiếm đoạt tài sản. Nhấn mạnh vụ lừa đảo của nhóm Tiktoker Mr Pips là lời cảnh tỉnh với nhiều người về những mối nguy khi tham gia các hoạt động đầu tư trực tuyến, Cục An toàn thông tin đề nghị người dân tuyệt đối không tin tưởng vào các lời mời đầu tư lợi nhuận cao; không tham gia các nhóm kín hoặc cộng đồng trực tuyến khi chưa xác minh thông tin. Trước khi tham gia bất kỳ dự án đầu tư nào, người dân cần tìm hiểu kỹ về tổ chức hoặc cá nhân mời gọi đầu tư thông qua nhiều cách khác nhau như kiểm tra giấy phép hoạt động, các đánh giá từ người dùng khác, những chứng chỉ hợp pháp. Thủ đoạn lừa đảo đầu tư của các đối tượng như Tiktoker Mr Pips đã nhiều lần được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo đến đông đảo người dân. Ảnh minh họa: NCSC Người dùng chỉ nên tải ứng dụng từ các cửa hàng ứng dụng Google Play, App Store; không tải ứng dụng từ các nguồn không rõ ràng để tránh nguy cơ bị cài cắm mã độc, chiếm quyền điều khiển thiết bị dẫn đến bị chiếm đoạt tài sản và đánh cắp thông tin cá nhân. Đồng thời, không vội vàng chuyển tiền cho những đối tượng hoặc tổ chức lạ khi chưa xác minh được danh tính; không truy cập vào các đường dẫn lạ hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin thẻ tín dụng cho các đối tượng không rõ danh tính dưới mọi hình thức Cũng để bảo vệ tài sản của mình, người dân còn cần cảnh giác không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo. Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Để tăng cường nâng cao nhận thức cho bản thân, giảm thiểu các nguy cơ bị lừa đảo trên không gian mạng, người dân được khuyến nghị cần tự trang bị cho bản thân 5 nhóm kỹ năng nhận diện và phòng tránh lừa đảo được Cục An toàn thông hướng dẫn cụ thể tại cẩm nang “Kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”, bao gồm: Kỹ năng nhận biết, kỹ năng phát hiện, kỹ năng xử lý, kỹ năng phòng tránh và kỹ năng bảo vệ. Với mỗi nhóm kỹ năng, cẩm nang cung cấp từ những kỹ năng cơ bản đến các kỹ năng nâng cao.