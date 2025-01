Chiêu lừa đảo ‘việc nhẹ, lương cao’ rầm rộ trở lại dịp cận Tết Nguyên đán 2025

Chiêu lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' không phải thủ đoạn lừa đảo mới, tuy nhiên thời gian giáp Tết Nguyên đán 2025, bằng những thủ đoạn tinh vi, đối tượng lừa đảo vẫn thành công thao túng tâm lý khiến nhiều người dân sập bẫy. Trong nội dung “Điểm tin tuần” từ 6/1 đến 12/1 về lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam, bên cạnh cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhắm vào người sử dụng điện, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) còn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước chiêu lừa đảo “việc nhẹ, lương cao” cũng như những thông tin sai sự thật về việc thu thuế thương mại điện tử. Rầm rộ trở lại chiêu lừa đảo “việc nhẹ, lương cao” Một người dân sống ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh mới đây đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng, khi tham gia làm cộng tác viên online tại nhà với nhiệm vụ tăng tương tác cho một sàn thương mại điện tử. Chiêu lừa đảo ‘việc nhẹ, lương cao” không phải hình thức lừa đảo mới, đã được các cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo, tuy vậy thời gian giáp Tết Nguyên đán 2025, nhiều người dân vẫn “sập bẫy” lừa đảo tinh vi của các nhóm đối tượng. Ghi nhận từ Cục An toàn thông tin, các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada hiện không có chương trình tuyển cộng tác viên cũng như làm nhiệm vụ để tăng tương tác cho sàn, vì thế những lời mời gọi tuyển cộng tác viên đều là lừa đảo. Ảnh minh họa: NCSC Thủ đoạn chung của kẻ lừa đảo theo hình thức này là lập ra các fanpage trên nền tảng Facebook với nội dung cung cấp dịch vụ hỗ trợ xây dựng gian hàng hoặc tuyển cộng tác viên làm việc online trên các sàn thương mại điện tử. Khi có người hỏi, nhóm lừa đảo sẽ sử dụng các tài khoản Facebook ảo kết bạn, làm quen, rủ rê nạn nhân mở các gian hàng trên các sàn thương mại điện tử, hướng dẫn làm các nhiệm vụ mua hàng để chiếm đoạt tài sản. Cục An toàn thông tin đề nghị người dân cảnh giác trước những lời hứa hẹn về việc làm thu nhập cao, việc làm không cần bằng cấp; xác minh thông tin từ các nguồn chính thức, không tin tưởng vào những thông báo hoặc kênh thông tin không rõ ràng. Người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng; thiết lập xác thực 2 yếu tố cho tài khoản trực tuyến và cập nhật mật khẩu thường xuyên. Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ, giải quyết và ngăn chặn kịp thời. Cảnh giác trước thông tin sai lệch về thu thuế thương mại điện tử Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt các thông tin sai sự thật về việc “thu thuế thương mại điện tử”. Đơn cử như, ngày 9/1, mạng xã hội xuất hiện mẫu thông báo có nội dung: "Từ ngày 1/1/2025, cơ quan thuế có quyền truy cập vào mọi tài khoản cá nhân để truy thu giao dịch thương mại điện tử. Cụ thể, tất cả các giao dịch có ghi nội dung MUA – BÁN sẽ bị thu thuế 10% trên số tiền chuyển khoản". Cũng trên mạng xã hội, những người kinh doanh thương mại điện tử qua hình thức livestream và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube... thông báo cho người mua hàng khi thanh toán chuyển khoản chỉ ghi: TÊN... chuyển khoản để xác nhận. Đồng thời, một số cá nhân kinh doanh thương mại điện tử còn lưu ý nếu người mua hàng thanh toán chuyển khoản ghi nội dung vi phạm quy định trên, bên bán hàng sẽ thu 10% tổng giá trị chuyển tiền để nộp cho cơ quan thuế. Những thông tin nêu trên đang được lan truyền và gây hoang mang cho nhiều người dân. Về vấn đề này, đại diện Cục Thuế TPHCM đã khẳng định thông tin về giao dịch thương mại điện tử sẽ bị thu thuế 10% lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo. Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: NCSC Theo Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), với hành vì gian lận thuế, trốn thuế bằng việc tuyên truyền không đúng, gây hoang mang cho người dân, yêu cầu người mua không ghi rõ nội dung chuyển tiền, cơ quan thuế sẽ phối hợp với các bộ, ngành để xử lý nghiêm theo quy định. Tổng cục Thuế cũng khẳng định thông tin “Từ ngày 1-1-2025, cơ quan thuế có quyền truy cập vào mọi tài khoản cá nhân để truy thu thuế về thương mại điện tử”, là không chính xác theo quy định pháp luật về thuế. Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin chính thức của cơ quan, tổ chức nhà nước qua các kênh chính thống. Bên cạnh đó, người dân cũng cần cẩn trọng khi tiếp nhận bất kỳ thông tin nào trên mạng xã hội, xác thực lại tính chính xác của thông tin trước khi lan truyền để tránh gây hoang mang cho mọi người, dẫn đến những rủi ro về pháp luật.