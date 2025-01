Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo đổi tiền dịp tết qua mạng xã hội

Ngày 18-1, Công an TPHCM có khuyến cáo đến người dân về thủ đoạn lừa đảo đổi tiền dịp tết trên các trang mạng xã hội, tin nhắn quảng cáo. Một tài khoản mạng đăng tải thông tin đổi tiền mới Theo Công an TPHCM, thời điểm gần Tết Nguyên đán, người dân thường có nhu cầu đổi tiền mới, mệnh giá nhỏ. Vì thế, nhiều đối tượng lợi dụng lừa đảo với thủ đoạn sử dụng các trang mạng xã hội, trang thương mại điện tử... để quảng cáo, tiếp cận. Đối tượng tạo tài khoản ngân hàng ảo, nhận tiền của người dân, sau đó cắt liên lạc, không đổi tiền theo thỏa thuận hoặc đánh tráo tiền giả, hoặc đưa không đủ tiền. Công an khuyến cáo, để không bị lừa, người dân cần không tin, không đổi tiền thông qua các tin nhắn quảng cáo hoặc trên các trang mạng xã hội. Khi có nhu cầu đổi tiền, cần tới các cơ sở được phép đổi tiền. Trường hợp bị lừa cần liên hệ công an nơi gần nhất để trình báo. Pháp luật nghiêm cấm các hành vi đổi tiền không đúng quy định, các hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt. Theo Điều 30 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định "phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng với hành vi thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật". Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định rõ "tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả" sẽ bị phạt tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng và tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.