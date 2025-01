Mời chào vé xe, máy bay giá rẻ dịp Tết Nguyên đán 2025 để lừa đảo

Gọi điện mời chào những chương trình “khuyến mãi Tết”, “vé xe, vé máy bay Tết giá rẻ” là 1 trong 2 chiêu trò lừa đảo qua điện thoại được các đối tượng sử dụng phổ biến thời gian giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Dưới đây là 2 hình thức lừa đảo phổ biến qua điện thoại trong tuần thứ 2 của năm mới 2025, khoảng thời gian cận kề Tết Nguyên đán Ất Tỵ, vừa được Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - VNCERT/CC, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cảnh báo tới đông đảo người dân: Lợi dụng nhu cầu đi lại dịp Tết tăng cao để lừa đảo Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần, nhu cầu mua sắm, đặt vé máy bay và vé xe của người dân trên cả nước tăng cao. Đây cũng là thời điểm đối tượng lừa đảo lợi dụng để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo phản ánh của người dân tới hệ thống VNCERT/CC, những ngày gần đây, đã xuất hiện trường hợp giả mạo thương hiệu, doanh nghiệp để mời chào các chương trình “khuyến mãi Tết”, “vé xe Tết giá rẻ” hoặc “vé máy bay ưu đãi”. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn làm giảm lòng tin của người dân vào các giao dịch trực tuyến. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo từ các cơ quan chức năng, những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn ngày càng tinh vi và biến hóa khó lường. Thủ đoạn thường được các đối tượng sử dụng là giả danh nhân viên hoặc đại lý ủy quyền của các hãng hàng không để gọi điện, nhắn tin cho người dân giới thiệu các chương trình ưu đãi, đưa ra mức giá vé hấp dẫn, cùng cam kết có thể chiết khấu cao. Khi có nhu cầu mua vé máy bay, vé xe dịp Tết, người dân cần đặt vé qua các kênh chính thức của hãng hàng không hoặc nhà xe. Ảnh minh họa: Cục An toàn thông tin Kẻ lừa đảo còn sử dụng các cụm từ kích thích tâm lý như “đặt vé ngay kẻo hết” hoặc “ưu đãi chỉ dành cho số lượng giới hạn” để tạo áp lực, khiến nạn nhân đưa ra quyết định một cách vội vàng. Sau khi nhận được tiền từ nạn nhân, kẻ lừa đảo sẽ lập tức chặn liên lạc và xóa toàn bộ dấu vết. Điều này khiến người bị hại không thể liên lạc hoặc truy tìm thông tin để khiếu nại. Trung tâm VNCERT/CC khuyến cáo người dân thận trọng trước những lời mời chào, chương trình khuyến mãi hấp dẫn và không nên thực hiện giao dịch nếu chưa xác minh rõ thông tin từ những cuộc gọi, tin nhắn của người lạ. Khi có nhu cầu mua vé máy bay, vé xe dịp Tết, người dân cần đặt vé qua các kênh chính thức của hãng hàng không hoặc nhà xe, tránh giao dịch qua bên trung gian không rõ nguồn gốc hoặc không đảm bảo uy tín. Nguy cơ mất trắng tài sản khi tham gia trò chơi cờ bạc trực tuyến Hiện nay, nhiều tin nhắn rác được gửi từ các số điện thoại không rõ nguồn gốc với nội dung quảng cáo về đánh bạc, chơi bài trực tuyến, hay hứa hẹn cơ hội “rút tiền tỷ”. Những tin nhắn với nội dung kể trên không chỉ gây phiền toái, khó chịu cho người nhận; hơn thế, người nhận còn phải đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn, là bị lôi kéo tham gia hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể là hoạt động cá độ và cờ bạc trực tuyến trái phép. Một số trang web cờ bạc trực tuyến như x**88.ino, w6*66.art, hay **88.vc thường tự quảng bá mình là “nhà cái uy tín nhất tại Việt Nam”. Các trang này liên tục tung ra chương trình khuyến mãi để thu hút người chơi, chẳng hạn như tặng hàng chục triệu đồng cho thành viên mới. Tuy nhiên, đây chỉ là chiêu trò nhằm dụ dỗ những người thích “đỏ đen”. Nhiều nạn nhân tin rằng sẽ được nhận tiền thật, nhưng cuối cùng bị lừa gạt, nạp tiền để bắt đầu tham gia đánh bạc và mất trắng tài sản. VNCERT/CC khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác trước những tin nhắn hoặc cuộc gọi mời chào tham gia trò chơi cờ bạc trực tuyến. Ảnh minh họa: Cục An toàn thông tin Các chuyên gia VNCERT/CC khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác trước những tin nhắn hoặc cuộc gọi mời chào tham gia trò chơi cờ bạc trực tuyến. Tuyệt đối không truy cập hoặc làm theo hướng dẫn trong các đường link liên kết dẫn đến những trang web cờ bạc. “Bằng việc không tham gia và báo cáo kịp thời các hành vi này, người dân có thể góp phần bảo vệ bản thân cũng như ngăn chặn sự lan rộng của các hoạt động phi pháp”, chuyên gia VNCERT/CC nhận định. Ngoài ra, trước thực trạng các tin nhắn rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo vẫn tiếp tục diễn ra, VNCERT/CC đề nghị người dân lưu lại các bằng chứng như tin nhắn hoặc ghi âm cuộc gọi; phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông quản lý thuê bao để yêu cầu hỗ trợ xử lý. Người dân cũng cần báo ngay cho cơ quan Công an hoặc thông báo đến số điện thoại trực ban hình sự 0692348560 của Cục Cảnh sát hình sự để được hướng dẫn kịp thời.