Nhận định tuyển Việt Nam vs Indonesia: Sẽ có bất ngờ ở Mỹ Đình?

Mặt cỏ sân Mỹ Đình và các cơ sở hạ tầng có sự thay đổi tích cực hơn trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Indonesia. Ảnh: Minh Dân

Sân Bung Karno cách đây ít hôm có rất ít cổ động viên của tuyển Việt Nam, dù ban tổ chức đã phát hành khoảng 4.000 vé cho cổ động viên đội khách. Tất nhiên, lý do là bởi sự an toàn vì các vấn đề an ninh vẫn được đặt lên hàng đầu. Nhưng với Mỹ Đình, hàng vạn cổ động viên tuyển Việt Nam đã sẵn sàng tiếp lửa thầy trò ông Park khi họ tiếp đón tuyển Indonesia vào tối nay. Việc vé chợ đen đang tăng giá là mình chứng rõ nhất cho sức hút cũng như độ “hot” của trận đấu này.

Chờ bản lĩnh lên tiếng

Ông Park không ít lần nhắc tới việc đây là giải đấu cuối cùng của mình với tuyển Việt Nam, nên rõ ràng ông thầy người Hàn Quốc luôn bày tỏ sự thận trọng trong cách vận hành lối chơi cũng như nhân sự của mình. Tất cả với mong muốn, bản thân ông sẽ kết thúc nhiệm vụ một cách mỹ mãn và thành công tại chiến dịch AFF Cup 2022.