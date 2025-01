Tuyển Việt Nam được chào đón khi mang chức vô địch ASEAN Cup 2024 về nước

14h46: Tuyển Việt Nam bắt đầu xuống máy bay.

14h40: Khán giả có mặt chào đón đội tuyển Việt Nam.

Có mặt tại sân bay Nội Bài từ 12h, chị Tạ Thị Liên (Sóc Sơn, Hà Nội) cùng đại gia đình cảm thấy rất vui, hạnh phúc. Họ gửi lời chúc đến toàn thể đội tuyển và chúc Xuân Son sớm bình phục để quay trở lại thi đấu. Ảnh: Thiều Trang.

14h36: Xe cứu thương ra gần đường băng, sẵn sàng đưa Nguyễn Xuân Son về bệnh viện ngay khi máy bay hạ cánh.

Xe cứu thương tại sân bay. Ảnh: Hoàng Huê

14h28: Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao mang hoa, lên xe buýt ra khu vực gần đường băng đón đội tuyển Việt Nam.

13h55: An ninh thắt chặt, công an dựng rào chắn, đảm bảo an toàn khi các cầu thủ di chuyển ra xe bus. Lúc này, nhiều khán giả cũng đã có mặt chờ đón các thành viên đội tuyển Việt Nam.