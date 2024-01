Lời động viên của mẹ gửi con gái ở Nhật khiến nhiều người rơi nước mắt

"Mẹ không muốn con gửi tiền về nhà"

Những ngày gần đây, cư dân mạng lan truyền mạnh đoạn video của một nữ thực tập sinh đang làm việc tại Nhật Bản chia sẻ về cuộc điện thoại với người mẹ ở quê nhà.

Cô gái trẻ chia sẻ video trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: "Mẹ chưa bao giờ bắt con đi làm phải gửi tiền về nhà, cũng không muốn con gửi tiền về nhà. Con phải để dành tiền, sau này không còn ba mẹ nữa thì cũng có thứ để lo cho bản thân mình".

Lời nhắn nhủ của mẹ gửi con gái ở Nhật Bản (Clip: Nhân vật cung cấp).

Trong cuộc hội thoại với mẹ, cô gái trẻ hỏi người mẹ nếu bây giờ về Việt Nam mà không cầm về được đồng nào, chưa trả hết nợ mẹ có trách không?

Không chút trách móc, người mẹ chỉ tỏ vẻ lo lắng hỏi con gái phá hợp đồng lao động có sao không.

Đoạn clip được nữ lao động đăng tải thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, hơn 20.000 lượt like, bình luận, chia sẻ. Rất nhiều người dành những lời động viên cho cô gái trẻ đang sống xa nhà, hi vọng cô suy nghĩ tích cực, có thêm động lực để làm việc ở xứ người.

"Nghe mẹ nói ấm lòng phải không em. Người quê mình nói nghe nghẹn lòng, chúc em thật nhiều sức khỏe", tài khoản Trang Mi chia sẻ.