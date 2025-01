Lộ diện cặp rắn 'khổng lồ' ở đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Ất Tỵ

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 có 90 tạo hình linh vật rắn được thiết kế đa dạng, trong đó điểm nhấn ở cổng chào với cặp Kim Tỵ, Ngân Tỵ dài hàng chục mét đan xen nhau. Thiết kế đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán 2025 mang chủ đề "Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa", gồm ba phân đoạn "Kết đoàn", "Chuyển mình" và "Phát triển", thể hiện những chặng đường lịch sử của đất nước. Đây là năm thứ 22 đường hoa được tổ chức dịp Tết ở trục đường trung tâm TPHCM, trở thành nét văn hóa đặc trưng ở thành phố. Khu vực cổng chào được thiết kế cặp đôi Kim Tỵ (con cái) dài 25m và Ngân Tỵ (con đực) dài 42m toàn thân uốn lượn 3 vòng đan xen lẫn nhau, tạo thành đế rộng hơn 11m, với độ cao tính từ phần thân tiếp giáp với nền hoa đến đỉnh đầu cao trên 6m. Những bụi tre phía sau với thân cao từ 2,5m đến 12m do mành và mây tre phủ bên ngoài thép hộp uốn tròn, sơn phủ luân phiên hai màu xanh non và vàng ngà, tạo sự chuyển đổi màu sắc nhẹ nhàng và tinh tế. Phần đại cảnh "Giọt xuân từ đất" mang lại cái nhìn trừu tượng khi có hình dáng vừa giống tổ ong, vừa giống hang động. Để tạo nên kết cấu giả đất của đại cảnh lấy cảm hứng từ động thạch nhũ, hàng ngàn tấm ốp mây tre đan thưa đã được sử dụng làm trần và cột của hang động có chiều cao lên đến 8m, trải rộng trên diện tích gần 1000m2. Thay đổi cách thể hiện truyền thống, khu vực đồng lúa được thể hiện khác hơn so với các năm trước bởi ruộng bậc thang và mái che bằng những trái ngô đã được sấy khô, xen lẫn với những trụ được trang trí họa tiết thổ cẩm tạo điểm nhấn sặc sỡ mang đậm nét quê hương Việt Nam. "Vũ điệu mừng xuân" là chủ đề ở phần trung cảnh với những hình ảnh cách điệu của cánh rừng có đường kính tán phủ được tạo hình bởi thép, xốp nguyên khối và mành tre được sơn xen kẽ giữa màu xanh đậm và xanh nhạt, điểm xuyến với những quả cầu ánh sáng đa dạng kích thước tạo nên không gian huyền ảo, nhất là vào ban đêm, lúc thành phố lên đèn. Tiểu cảnh đường hoa năm nay mang chủ đề "Mừng tết năm mươi - Mừng xuân thống nhất" rực rỡ với sắc hoa, màu xanh quê hương được điểm xuyến nhẹ nhàng. Hình ảnh đoàn tàu metro đánh dấu năm đầu tiên Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đi vào vận hành, đánh dấu thêm một bước tiến của thành phố trong quá trình tiến vào kỷ nguyên mới. Theo ban tổ chức, toàn đường hoa năm nay có khoảng 90 tạo hình linh vật Tỵ. Ngoài khu vực cổng chào, trên đường hoa còn tạo vật lớn khác là "nàng Tỵ" thiết kế thể hiện đặc trưng của phụ nữ miền Nam với khăn rằn và nón lá. Tạo vật được mô phỏng theo hình dáng của rắn hổ mang chúa với tư thế ngẩng cao đầu, toàn thân phủ màu xanh. Với sự đa dạng về thiết kế, hình ảnh và nét đặc trưng văn hóa cổ truyền dịp năm mới được phô diễn đặc sắc, hứa hẹn mang đến cho khách tham quan đường hoa năm nay nhiều điều thú vị, góc check-in lưu giữ hình ảnh đặc trưng tại Đường hoa Nguyễn Huệ 2025. Theo Ban tổ chức, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 sẽ phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19h ngày 27/01 (tức 28 Tết) đến 21h ngày 02/02 (mùng 5 Tết). Thời gian thi công diễn ra từ 7h ngày 09/01 đến 12h ngày 27/01 (từ ngày 10 đến 28 tháng Chạp năm Giáp Thìn).