Điểm tin Kinh doanh 11/1: Giá vàng: Giá vàng trong nước đứng yên sau 3 ngày ‘leo dốc’ liên tiếp, thế giới tiếp đà tăng lên đỉnh 4 tuần

Giá vàng: Giá vàng trong nước đứng yên sau 3 ngày 'leo dốc' liên tiếp, thế giới tiếp đà tăng lên đỉnh 4 tuần Giá vàng thế giới hôm 10/1 tăng lên mức cao nhất 4 tuần, đạt mức 2.673 USD/ounce, bất chấp việc đồng USD mạnh lên. Trong nước, giá vàng miếng SJC đứng yên sau 3 ngày tăng liên tiếp, giao dịch ở mức 86 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 85,8 triệu đồng/lượng. Tại thị trường trong nước, sáng 10/1 giá vàng tạm "nghỉ ngơi" sau 3 phiên tăng liên tiếp. Hiện, giá vàng miếng và vàng nhẫn chênh lệch không đáng kể, dao động quanh 86 triệu đồng/lượng. Cụ thể, tại thời điểm 12 giờ ngày 10/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 84,5-86 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng so kết phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 1,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 84,5 triệu đồng/lượng, bán ra 85,8 triệu đồng/lượng, không đổi so kết phiên hôm 9/1. Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 84,5 triệu đồng/lượng và bán ra 86 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 84,9-86,1 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng miếng lần lượt 400.000 đồng và 100.000 đồng/lượng. Vàng PNJ mua vào ở mức 85 triệu đồng/lượng và bán ra mức 86 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng mua vào so chốt phiên hôm 9/1. Tính đến 12 giờ ngày 10/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp đà tăng 9,9 USD so kết phiên trước đó lên mức 2.673 USD/ounce. Giá vàng thế giới sáng 10/1 tiếp đà tăng lên mức cao nhất 4 tuần khi được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn từ các nhà đầu tư, bù đắp áp lực giảm giá khi đồng USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu Mỹ cao hơn. Hiện các nhà đầu tư đang tập trung vào các chính sách mà Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ thực hiện, và xem chúng sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế và mức độ lạm phát tại Hoa Kỳ. Ông Donald Trump sẽ nhậm chức vào ngày 20/1 tới và mức thuế mà ông đề xuất có khả năng gây ra cuộc chiến tranh thương mại và lạm phát. Trong kịch bản này, vàng, tài sản được coi là hàng rào chống lạm phát, sẽ hoạt động tốt. Ngoài ra, bất ổn địa chính trị cùng với việc các ngân hàng Trung ương tiếp tục đa dạng hóa danh mục đầu tư khỏi đồng USD, mua vàng tích trữ cũng là nguyên nhân khiến giá vàng tăng và kim loại quý này tiếp tục khẳng định vị thế là một tài sản tài chính toàn cầu quan trọng. Trong báo cáo triển vọng năm 2025, Paul Williams, Tổng Giám đốc Solomon Global, cho biết, các điều kiện đưa giá vàng chinh phục các mức cao kỷ lục mới 39 lần vào năm ngoái vẫn còn nguyên và sẽ hỗ trợ tốt cho kim loại quý này trong năm nay. Sáng nay, Chỉ số USD-Index ở mức cao 109,22 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,683%; chứng khoán Mỹ tăng nhẹ; giá dầu thế giới tiếp tục tăng, giao dịch ở mức 77,33 USD/thùng đối với dầu Brent và 74,34 USD/thùng với dầu WTI. - VN-Index giảm mạnh 15 điểm Chỉ số VN-Index hôm 10/1, tiếp tục lao dốc và đóng cửa trong sắc đỏ bi quan. Độ rộng toàn thị trường nghiêng hẳn về sắc đỏ với bên bán là 507 mã giảm và bên mua chỉ 201 mã tăng. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 15,29 điểm, về mức 1.230.48 điểm; HNX-Index giảm 2,45 điểm, về mức 219,49 điểm. Thanh khoản thị trường tăng so với phiên giao dịch trước đó, với khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN-Index đạt hơn 474 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 10,4 ngàn tỷ đồng. Về mức độ ảnh hưởng, BID, TCB, HPG và VCB là những mã có tác động tiêu cực nhất khi lấy đi hơn 3,6 điểm của chỉ số. Ở chiều ngược lại, SSB, CTG, BVH và STG là những mã vẫn giữ được sắc xanh nhưng mức tác động vào chỉ số không đáng kể. Về giao dịch của khối ngoại, khối này tiếp tục bán ròng hơn 327 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã STB, CTG, SSI và HPG. - Danh tiếng 'vua sầu riêng' thế giới gọi tên Việt Nam Ngày 8/1, trang CNBC đưa tin Việt Nam đã trở thành “gã khổng lồ” mới trên thị trường sầu riêng toàn cầu, với giá trị xuất khẩu đạt 3,3 tỷ USD năm 2024 Theo báo cáo từ các nhà đầu tư, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đã tăng gấp 7,8 lần so với năm 2022, chiếm gần 50% tổng giá trị xuất khẩu rau quả. Thành công này chủ yếu nhờ vào nhu cầu cao từ thị trường Trung Quốc, nơi sầu riêng được coi là trái cây xa xỉ và nguyên liệu sáng tạo trong ẩm thực. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang cố gắng vượt qua Thái Lan để trở thành quốc gia xuất khẩu sầu riêng lớn nhất sang Trung Quốc. Cụ thể, tháng 11/2024, Trung Quốc đã nhập khẩu 1,53 triệu tấn sầu riêng với trị giá 6,83 tỷ USD từ các vựa hoa quả trên thế giới, tăng 9,4% so với năm trước. Trong đó, Việt Nam chiếm 47% thị phần tại thị trường này, tiến gần đến vị trí dẫn đầu của Thái Lan. Năm 2024, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam ước tính sẽ đạt 4,3 tỷ USD, trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của quốc gia. Tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2024 ước tính tăng 14,3%, đạt 405,53 tỷ USD. - Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/1 Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/1 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. * LPB: Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPB – HOSE) thông báo, ngày 03/2/2025 sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Theo đó, Đại hội dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3/2025 tại tỉnh Ninh Bình. Chi tiết sẽ được thông báo sau. * MIG: Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIG – HOSE) thông qua việc triển khai phương án phát hành 2,86 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý I/2025. * OCB: Ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB – HOSE) đã mua vào 242.000 cổ phiếu OCB từ ngày 11/12/2024 đến 09/1/2025 theo phương thức khớp lệnh. Trước giao dịch, ông Hải chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu OCB nào. * PET: VietinBank Capital, cổ đông của CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET – HOSE) đã mua vào 5 triệu cổ phiếu PET trong ngày 08/1 theo phương thức thỏa thuận. Qua đó, nâng sở hữu tại PET lên 10 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,37% và trở thành cổ đông lớn của PET. * TYA: CTCP Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (TYA – HOSE) phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 với doanh thu hơn 1.965 tỷ đồng, tăng hơn 23,6% so với thực hiện năm 2024, lợi nhuận sau thuế hơn 54,6 tỷ đồng, tăng hơn 53%. * TNH: ACCESS S.A. SICAV-SIF-ASIA Top Picks, cổ đông lớn của CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH – HOSE) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu TNH từ ngày 15/1 đến 28/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại TNH lên hơn 11,98 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,31%. * DHA: Ngày 13/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 của CTCP Hóa An (DHA – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 24/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/2/2025. * CLC: Ngày 11/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 của CTCP Cát Lợi (CLC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 12/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/2/2025. * SEB: Ngày 15/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2024 của CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (SEB – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 16/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ tổng cộng 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/1/2025. * CMC: Ông Ngô Anh Phương, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư CMC (CMC – HNX) đã mua vào hơn 1,27 triệu cổ phiếu CMC, tương ứng tỷ lệ 27,95% trong ngày 07/1. Trước giao dịch, ông Phương chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu CMC nào. * HBS: Ông Bế Công Sơn, Phó tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HBS – HNX) đăng ký mua 4,3 triệu cổ phiếu HBS từ ngày 14/1 đến 12/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Sơn chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu HBS nào. - Chính thức thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR giữa Việt Nam và Lào Ngày 9/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tổ chức lễ công bố dịch vụ thanh toán bán lẻ song phương sử dụng mã QR giữa Việt Nam và Lào. Thời gian qua, CTCP Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) và CTCP Mạng lưới thanh toán quốc gia Lào (LAPNet) đã kết nối triển khai dịch vụ thanh toán bán lẻ song phương sử dụng mã phản hồi nhanh (QR) giữa Việt Nam và Lào. Đến nay, dịch vụ đã sẵn sàng cung cấp tới khách hàng của 7 ngân hàng Việt Nam và 14 ngân hàng Lào. Theo đó, khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử (mobile banking app) của các ngân hàng thương mại gồm: Vietinbank, BIDV, Vietcombank, Sacombank, TPBank, BVBank và Nam A Bank để thực hiện quét LaoQR thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thanh toán của 14 ngân hàng nằm trong mạng lưới thành viên của LAPNet. Giao dịch sẽ được thực hiện bằng đồng bản tệ của hai nước (LAK/VND) và quy đổi trực tiếp theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán, qua đó mang lại nhiều lợi ích cũng như trải nghiệm thanh toán liền mạch, nhanh chóng và tiện lợi cho khách hàng.