Mỗi năm 70.000 người Việt tử vong vì bệnh liên quan ô nhiễm không khí

Theo TS. Angela Pratt - Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, ở Việt Nam, ít nhất 70.000 người tử vong mỗi năm vì ô nhiễm không khí từ các bệnh đường hô hấp cấp, sự trầm trọng thêm các bệnh nền như hen suyễn và các tình trạng khác như đột quỵ, bệnh tim và ung thư phổi. Tính trung bình cứ mỗi 7,5 phút lại có một người Việt Nam tử vong vì một căn bệnh do tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm. Trước tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng của Hà Nội, sáng nay (10/1) Tập đoàn Vingroup phát động chiến dịch “Vì Thủ đô trong xanh”, kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức về môi trường và chung tay giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí với nhiều ưu đãi lớn cho các khách hàng mua xe đạp, xe máy, ô tô điện, thông qua đó giảm phát thải. Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup - cho biết, nỗ lực lấy lại sự trong lành cho bầu trời Thủ đô không phải là trách nhiệm của riêng ai mà cần đến sự chung tay của cả cộng đồng, từ các cơ quan quản lý tới các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và mỗi cá nhân đang sống, học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội. Ông Quang bày tỏ tin tưởng, với sự quyết tâm, đoàn kết của cả cộng đồng, chiến dịch “Vì Thủ đô trong xanh” sẽ thành công, mang lại không khí trong lành hơn, môi trường sống an toàn hơn cho người dân Hà Nội. Ô nhiễm không khí là vấn đề môi trường đặc biệt nghiêm trọng ở Hà Nội. Từ đầu mùa đông đến nay, Hà Nội trải qua nhiều đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng và kéo dài với mức độ ô nhiễm phổ biến ở ngưỡng đỏ (có hại cho sức khoẻ mọi người), ngưỡng tím (rất có hại cho sức khoẻ mọi người). Đáng chú ý, có những thời điểm, tại một số nơi, ô nhiễm không khí lên tới ngưỡng nâu (ngưỡng nguy hại nhất với khuyến cáo mọi người nên ở trong nhà). Đến nay, thành phố Hà Nội chưa tiến hành kiểm kê nguồn thải. Tuy nhiên, tổng hợp từ các nghiên cứu, kiểm kê khác nhau của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Thế giới cho thấy, giao thông (bao gồm cả bụi đường) là nguồn gây ô nhiễm chính (đóng góp từ 58% - 74%), tiếp đến là nguồn công nghiệp (từ 14% - 23%), nguồn nông nghiệp (từ 3,4% - 18,9%), cuối là nguồn từ hoạt động dân sinh như đốt rác, rơm rạ, vàng mã. Ô nhiễm không khí của Hà Nội nghiêm trọng hơn vào mùa đông (thường kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau), khi điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến chất ô nhiễm không phát tán được mà tích tụ ở tầng sát mặt đất. Theo TS. Angela Pratt - Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, trên toàn thế giới, ô nhiễm không khí gây ra 7 triệu ca tử vong mỗi năm. Ở Việt Nam, ít nhất 70.000 người tử vong mỗi năm vì ô nhiễm không khí từ các bệnh đường hô hấp cấp, sự trầm trọng thêm các bệnh nền như hen suyễn và các tình trạng khác như đột quỵ, bệnh tim và ung thư phổi. Tính trung bình cứ mỗi 7,5 phút lại có một người Việt Nam tử vong vì một căn bệnh do tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm. TS. Angela Pratt chia sẻ thêm, con số 70.000 người tử vong là gần gấp đôi tổng số người tử vong ở Việt Nam trong suốt đại dịch COVID-19. Vì vậy, chúng ta cần đối xử với ô nhiễm không khí như cách chúng ta đã đối xử với COVID-19 - coi đó như một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Từ ngày 10/1, Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái di chuyển xanh gồm VinFast, VinBus, GSM, FGF sẽ đồng loạt triển khai nhiều hoạt động và chính sách hỗ trợ ý nghĩa cho khách hàng mua, thuê và sử dụng xe điện hàng ngày. Cụ thể, VinFast hỗ trợ 70 triệu đồng cho tất cả khách hàng mua xe ô tô điện và đăng ký biển số lưu hành tại Hà Nội từ ngày 10/1/2025 đến hết ngày 31/1/2026. Mức hỗ trợ cụ thể sẽ tương ứng với từng dòng xe và hình thức mua xe kèm pin hoặc thuê pin, dao động từ mức 3,6 triệu đồng (cho xe VF 3 thuê pin) đến 70 triệu đồng (cho xe VF 9 mua pin). Đối với khách hàng mua xe máy điện và xe đạp điện, mức hỗ trợ sẽ dao động từ 500.000 đồng (cho xe Evo200 thuê pin) đến 3.000.000 đồng (cho xe Theon S mua pin). Số tiền hỗ trợ từ VinFast cho các loại xe trên sẽ được quy đổi thành điểm VinClub để khách hàng sử dụng dịch vụ tại tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup và sẽ được chi trả sau khi khách hàng hoàn tất thủ tục đăng ký biển số. Với các khách hàng lựa chọn sử dụng phương tiện giao thông công cộng tại TP. Hà Nội, công ty VinBus hỗ trợ 50% giá vé cho tất cả khách hàng mua vé tháng đơn tuyến trên các tuyến của VinBus từ ngày 1/2/2025 đến hết ngày 31/1/2026. Công ty GSM cũng sẽ ra mắt các gói hội viên dành riêng cho khu vực Hà Nội, với các mã khuyến mãi trong 365 ngày cho cả dịch vụ Xanh SM Taxi và Xanh SM Bike có điểm đến và đi tại Hà Nội. Trong khi đó, công ty FGF sẽ ưu đãi trực tiếp giá thuê xe và tích điểm cho các khách hàng thuê xe ngắn hạn và nhận xe tại Hà Nội kể từ ngày 15/01/2025 cho đến khi có thông báo mới. Khách hàng mua xe cũ qua FGF cũng sẽ được hưởng mức hỗ trợ tương tự như chính sách của VinFast đối với từng dòng xe. Nguyễn Hoài - Lộc Liên