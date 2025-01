Bản tin Xe cộ 11/1: Ford Mustang GTD Spirit of America lấy cảm hứng từ siêu xe phản lực

Giá xe Honda SH đầu năm 2025 giảm xuống mức thấp kỷ lục; Đâu là mẫu ô tô bán chạy nhất năm 2024? - Toyota Hilux 2026 lộ ảnh chạy thử nghiệm tại Thái Lan Toyota HiLux 2026 được bắt gặp đang trong quá trình chạy thử nghiệm tại Thái Lan, với những đường nét thiết kế ngoại thất hoàn toàn mới. Mới đây, tạp chí Headlight của Thái Lan đã công bố hình ảnh được cho là của Toyota Hilux 2026 đang trong quá trình chạy thử nghiệm. Mặc dù phần ngoại thất đầu xe sở hữu các đường nét thiết kế hoàn toàn mới, tuy nhiên phần trụ A, B, C cũng như các cánh cửa vẫn giữ nguyên thiết kế như phiên bản hiện tại. Hình ảnh cho thấy Toyota Hilux 2026 vẫn được phát triển trên hệ thống khung gầm cũ, điều này cho phép hãng cắt giảm chi phí không cần thiết vào việc chế tạo một nền tảng hoàn toàn mới. Toyota Hilux phiên bản hiện tại được phát triển trên nền tảng khung thang IMV đã ra mắt vào năm 2004 và được cải tiến đáng kể vào năm 2015. Toyota Hilux 2026 sẽ là thế hệ thứ ba tiếp tục sử dụng nền tảng khung gầm này. Trước đó, Hilux mới dự kiến sẽ chuyển sang nền tảng kiến trúc TNGA-F mới hơn, được ra mắt vào năm 2021. Các mẫu xe đang sử dụng hệ thống khung gầm này bao gồm LandCruiser 300 Series, Tacoma và Tundra và sau đó được triển khai trên Prado. Mặc dù được ngụy trang rất kỹ, nhưng có vẻ như Hilux sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Toyota, tương tự như trên Camry, với lưới tản nhiệt hình tổ ong và các cạnh tấm ốp sắc nét hơn. Tạp chí Headlight Magazine đưa tin động cơ turbo-diesel 1GD 2.8 lít và 2GD 2.4 lít, 4 xi-lanh cung cấp năng lượng cho Hilux phiên bản hiện tại sẽ tiếp tục được sử dụng trong mẫu xe mới. Tuy nhiên, có thể động cơ này sẽ được nâng cấp để giúp Toyota Hilux 2026 đạt được tiêu chuẩn khí thải Euro 6. Hiện vẫn chưa rõ Toyota Hilux 2026 sẽ sử dụng công nghệ AdBlue hay hybrid để giúp hạn chế lượng khí thải ô nhiễm. - Giá xe Honda SH đầu năm 2025 giảm xuống mức thấp kỷ lục Theo ghi nhận tại một số đại lý, mẫu xe tay ga Honda SH 2025 đang sở hữu mức giá rất hấp dẫn khi được giảm từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng so với tháng trước, các phiên bản gần như đã về sát giá đề xuất, thậm chí SH 160i Tiêu chuẩn và SH 350i đã giảm xuống dưới giá đề xuất của hãng. Các phiên bản của dòng SH bao gồm SH 125i , SH 160i và SH 350i giá từ 73.921.091 - 150.990.000 VNĐ, cụ thể như sau: Honda SH 125i: Phiên bản Tiêu chuẩn vẫn duy trì giá bán đề xuất là 73.921.091 VNĐ, phiên bản Cao cấp có giá bán 81.775.637 VNĐ, phiên bản Đặc biệt với giá 82.953.818 VNĐ và phiên bản Thể thao là 83.444.727 VNĐ. Honda SH 160i: Trong đó phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe SH 160i có giá bán lẻ đề xuất từ hãng là 92.490.000 VNĐ và bản cao cấp giá bán lẻ đề xuất là 100.490.000 VNĐ. Honda SH 350i: Phiên bản Cao cấp có giá bán 150.990.000 VNĐ, phiên bản Đặc biệt giá 151.990.000 VNĐ và phiên bản Thể thao là 152.490.000 VNĐ. - Ford Mustang GTD Spirit of America lấy cảm hứng từ siêu xe phản lực Phiên bản đặc biệt Ford Mustang GTD Spirit of America tri ân huyền thoại tốc độ Craig Breedlove, người đầu tiên vượt mức tốc độ 966 km/h trên mặt đất. Ford vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt Mustang GTD Spirit of America (Tinh thần nước Mỹ). Chiếc xe là sự tri ân dành cho huyền thoại Craig Breedlove, người đầu tiên phá kỷ lục tốc độ 500 dặm/h và 600 dặm/h trên mặt đất (khoảng 805 km/h và 966 km/h). Chiếc xe sở hữu ngoại thất màu trắng Performance White, kết hợp bộ tem đua 3 màu trắng, đỏ Race Red và xanh Lightning Blue chạy dọc theo chiều dài thân xe. Phối màu này tương tự huy hiệu Mustang được giới thiệu lần đầu vào năm 1964, và cũng mô phỏng theo mẫu xe phản lực Spirit of America – Formula Shell LSRV mà ông Craig Breedlove cầm lái, với tốc độ cao nhất được ghi nhận 1.088 km/h. - Kiki Auto nhận giải thưởng “Trợ lý ảo tiếng Việt xuất sắc” tại Tech Awards 2024 Kiki Auto, trợ lý thông minh trên xe ô tô do đội ngũ Zalo AI phát triển, vừa được vinh danh trong hạng mục “Trợ lý ảo tiếng Việt xuất sắc nhất” tại lễ trao giải thưởng công nghệ thường niên Tech Awards 2024. Kiki Auto đã xuất sắc vượt qua 2 trợ lý tiếng Việt khác với tổng số điểm bình chọn từ người dùng và Hội đồng giám khảo đạt 8,7/10. Sản phẩm được người dùng và các chuyên gia đánh giá cao nhờ vào khả năng hiểu và phản hồi chính xác các yêu cầu bằng tiếng Việt, từ nghe nhạc, chỉ đường cho đến tra cứu thông tin hoặc kiểm tra phạt nguội. Ra mắt từ cuối năm 2020, trợ lý “Make in Vietnam” Kiki Auto đã chính thức cán mốc 1 triệu lượt cài đặt vào tháng 12/2024. Mục tiêu của đội ngũ Zalo AI là phát triển một trợ lí thông minh thuần Việt, hiểu rõ nhu cầu và có khả năng hỗ trợ tối ưu cho người dùng Việt Nam. Ông Nguyễn Anh Huy - Kỹ sư trưởng công nghệ AI của dự án Kiki Auto cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi Kiki Auto được vinh danh "Trợ lý ảo tiếng Việt xuất sắc 2024". Giải thưởng này là sự công nhận của người dùng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi. Đây cũng là động lực để nhóm phát triển tiếp tục mang đến những sản phẩm hữu ích, hiện thực hóa sứ mệnh ứng dụng AI hiệu quả vào cuộc sống của người Việt.” - Đâu là mẫu ô tô bán chạy nhất năm 2024? Tổng lượng xe ô tô được bán ra của VAMA và Hyundai đạt 407.310 xe trong năm 2024, trong đó các mẫu ô tô bán chạy nhất năm cũng chính thức được gọi tên. Ngày 10-1, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) gửi báo cáo doanh số xe ô tô toàn thị trường đạt 31.598 xe, giảm 29% so với tháng 11-2024, giảm 18% so với tháng 12-2023. Trong đó, doanh số bán hàng bao gồm xe 24.575 du lịch; 6.461 xe thương mại và 562 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 29%; xe thương mại giảm 28%, xe chuyên dụng tăng 61% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 12.862 xe, giảm 49% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 18.736 xe, giảm 2% so với tháng trước. Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 12-2024 đạt 340.142 xe, tăng 12,6% so với 2023 (301.989 xe). Xe ô tô du lịch tăng 12%, xe thương mại tăng 15% và xe chuyên dụng tăng 32% so với năm 2023. Cũng trong hôm nay, Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo kết quả bán hàng ô tô Hyundai tháng 12-2024. Theo đó, tổng doanh số xe Hyundai tháng 12 đạt 8.316 xe bán ra, giảm 19,3% so với tháng 11. Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 12 với 1.861 xe, đồng thời kết thúc năm 2024 duy trì vị thế mẫu xe Hyundai có số bán tốt nhất với 13.538 xe bán ra. Hyundai Tucson đứng ở vị trí thứ 2 với số bán ở mức 970 xe, qua đó ghi nhận mức doanh số 6.641 xe trong năm. Hyundai Creta ghi nhận doanh số 901 xe bán ra, đứng ở vị trí thứ 3 trong tháng 12 và kết thúc năm 2024 ở vị trí số 2 với 8.640 xe bán ra. Tổng kết năm 2024, các mẫu xe thương hiệu Hyundai đạt doanh số 67.168 xe. Đây là kết quả ghi nhận sự nỗ lực của Hyundai Thành Công cũng như toàn thể hệ thống đại lý Hyundai trên toàn quốc. Theo Hyundai, năm 2025, với các định hướng chiến lược mới đi kèm với những dấu hiệu tích cực của thị trường với các chính sách hỗ trợ hiệu quả của chính phủ sẽ là cơ sở để hoạt động sản xuất lắp ráp cũng như thị trường ô tô trong nước sẽ khởi sắc và tăng trưởng tốt. Như vậy, tổng lượng ô tô gồm các đơn vị thuộc VAMA và Hyundai được bán ra tại thị trường Việt Nam trong năm 2024 đạt 407.310 xe. Trong đó, các mẫu ô tô bán chạy nhất năm 2024 lần lượt gồm: Mitsubishi Xpander bán được 19.498 xe, Ford Ranger đạt 17.508 xe, Mitsubishi Xforce đạt 14.407 xe, Toyota Vios đạt 14.205 xe, Hyundai Accent đạt 13.538 xe, Ford Everest đạt 10.841 xe, Toyota Yaris Cross đạt 10.295 xe. - Xiaomi ra mắt nền tảng khung gầm ôtô điện thế hệ đột phá Mặc dù gia nhập thị trường ôtô tương đối muộn hơn so với nhiều cái tên khác tại Trung Quốc, thế nhưng hãng điện tử Xiaomi đang đạt được những đột phá hết sức đáng nể ở khía cạnh khoa học kỹ thuật. Xiaomi vừa công bố chi tiết về công nghệ khung gầm thông minh thế hệ tiếp theo của họ, được tạo nên từ 4 thành phần cốt lõi và đều là những công nghệ độc quyền. Đó là Hệ thống treo chủ động ôtô điện Xiaomi mới; Hệ thống 4 mô-tơ điện của Xiaomi; Hệ thống phanh điện cơ 48V; và Hệ thống lái SbW 48V. Hãng cũng đã cho phát hành loạt video minh họa, phần nào cho thấy trước những gì mà nền tảng khung gầm ôtô điện thông minh Xiaomi có thể đem lại cho sản phẩm khi vận hành thực tế. Trong số đó có những tính năng thú vị như xe “nhảy múa”, quay vòng tại chỗ và quay vòng theo hình chữ thập, vừa vui nhộn vừa thể hiện khả năng kiểm soát chuyển động của xe Xiaomi đã được nâng lên tầm cao mới. Theo Xiaomi, đội ngũ của hãng đã dành 3 năm chỉ để nghiên cứu và phát triển khung gầm mới. Sự kết hợp giữa các thuật toán phần mềm điều khiển tiên tiến với cơ chế phần cứng bao gồm hệ thống DP + ET10 mới nhất của Bosch đã đạt được kết quả là sự cân bằng giữa công nghệ thông minh và hiệu năng vận hành được tối ưu hóa.