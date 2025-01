Quân sự thế giới hôm nay (11-1): Mỹ đặt mua UAV huấn luyện Vindicator II

Quân sự thế giới hôm nay (11-1) có những nội dung sau: Mỹ đặt mua UAV huấn luyện Vindicator II, Thụy Điển đẩy mạnh phát triển lực lượng tăng thiết giáp, Đức mua 120 xe y tế lưu động từ Rheinmetall. Mỹ đặt mua UAV huấn luyện Vindicator II Bộ Quốc phòng Mỹ vừa trao cho QinetiQ Target Systems, công ty con của Tập đoàn công nghệ quốc phòng đa quốc gia QinetiQ, hợp đồng cung cấp thiết bị bay không người lái (UAV) huấn luyện Vindicator II trị giá 13,3 triệu USD cho Hải quân nước này. UAV huấn luyện Vindicator II. Nguồn: QinetiQ Do đối tác QinetiQ Target Systems đang đặt trụ sở tại Canada, hợp đồng này sẽ được xúc tiến thông qua Tổng công ty Thương mại Canada với vai trò là nhà thầu chính, cùng phối hợp với Cơ quan Mua sắm và Dịch vụ công Canada. Hợp đồng có thời hạn 5 năm kèm theo điều khoản gia hạn 6 tháng, hiệu lực bắt đầu kể từ tháng 12-2024. Theo đó, nhân sự từ Canada sẽ được cử đến để triển khai các UAV huấn luyện Vindicator II cho Hải quân Mỹ. Đây là thỏa thuận khung thứ sáu liên tiếp được trao cho QinetiQ Target Systems, bao gồm việc triển khai số lượng UAV phục vụ huấn luyện lớn nhất từ trước đến nay, tại các địa điểm huấn luyện của Hải quân Mỹ trên đảo San Nicolas và Dam Neck. Vindicator II là một UAV phục vụ huấn luyện có khả năng thu hồi, được thiết kế để mô phỏng các cuộc tấn công bằng tên lửa và từ máy bay chiến đấu với phạm vi hơn 100 hải lý (185km), nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng tác chiến của các hệ thống phòng không. Với các tín hiệu radar từ cánh cố định và cánh quay, UAV này có thể mô phỏng 4 dạng tấn công: Máy bay tấn công bổ nhào, thiết bị bay không người lái, máy bay bay tầm thấp và chậm, và trực thăng. Vindicator II có thể hoạt động trên đất liền, trên biển và trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt, mang đến khả năng mô phỏng đa dạng và linh hoạt, phục vụ các bài tập huấn luyện phòng không của Hải quân Mỹ. Thụy Điển đẩy mạnh phát triển lực lượng tăng thiết giáp Cơ quan Quản lý vật tư quốc phòng Thụy Điển (FMV) mới đây đã ký hợp đồng lớn với Tập đoàn KNDS mua 44 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A8. Với tổng trị giá lên tới 17 tỷ Krona Thụy Điển (khoảng 1,53 tỷ USD), thương vụ này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thụy Điển trong việc tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh biến động ngày càng phức tạp của môi trường địa chính trị toàn cầu. Xe tăng Leopard 2A8. Ảnh: BulgarianMilitary Không dừng lại ở đó, Thụy Điển còn đầu tư thêm 5 tỷ Krona (tương đương 450 triệu USD), để nâng cấp 66 xe tăng chiến đấu Stridsvagn 122 - phiên bản nội địa hóa của dòng xe tăng Leopard 2, kéo dài tuổi thọ của xe tăng cũ, giúp duy trì sức mạnh cho lực lượng tăng thiết giáp của Thụy Điển. Tổng cộng, khoản đầu tư trị giá 22 tỷ Krona (khoảng 1,98 tỷ USD) sẽ gia tăng số lượng xe tăng các loại của Quân đội Thụy Điển lên 154 chiếc. Trong những năm tới, xe Leopard 2A8 sẽ trở thành "xương sống" của Lục quân Thụy Điển, nhờ hỏa lực, sự cơ động và khả năng phòng vệ vượt trội. Leopard 2A8 là mẫu xe tăng do Công ty Krauss-Maffei Wegmann của Đức thiết kế, được trang bị pháo nòng trơn 120mm, có khả năng bắn nhiều loại đạn, từ đạn nổ mạnh đến đạn xuyên giáp. Hệ thống ngắm bắn tiên tiến, điều khiển hỏa lực tích hợp và bộ ổn định cho phép Leopard 2A8 tiêu diệt mục tiêu chính xác ngay cả khi đang di chuyển ở tốc độ cao. Ngoài ra, Leopard 2A8 được tích hợp hệ thống phòng vệ chủ động (APS), có thể phát hiện và vô hiệu hóa các mối đe dọa như tên lửa dẫn đường và rocket. Những công nghệ này giúp Leopard 2A8 trở thành một trong những xe tăng có khả năng sống sót cao nhất trên thế giới. Bên cạnh việc mua sắm Leopard 2A8, việc hiện đại hóa 66 xe tăng chiến đấu Stridsvagn 122 cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Thụy Điển. Stridsvagn 122 được phát triển dựa trên mẫu xe tăng Leopard 2A5, đã trải qua nhiều cải tiến đặc thù theo yêu cầu của Lực lượng vũ trang Thụy Điển từ cuối thập niên 1990. Mục tiêu nâng cấp Stridsvagn 122 tập trung vào cải thiện hỏa lực, hệ thống liên lạc và khả năng sống sót. Xe sẽ được trang bị các cảm biến hiện đại, giúp tăng khả năng quan sát đêm. Lớp giáp mới của Stridsvagn 122 cũng sẽ được gia cố bằng vật liệu composite hiện đại và hệ thống phòng vệ chủ động, giúp xe đối phó tốt hơn với các mối đe dọa. Sự kết hợp giữa những phiên bản Leopard 2A8 mới và Stridsvagn 122 nâng cấp sẽ mang lại cho Thụy Điển một lực lượng tăng thiết giáp toàn diện và có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Đức đặt mua 120 xe y tế lưu động từ Rheinmetall Nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall vừa ký hợp đồng cung cấp 120 xe y tế lưu động cho quân đội Đức. Bản hợp đồng trị giá hàng chục triệu Euro này sẽ bắt đầu bằng việc bàn giao 10 xe y tế lưu động được trang bị giáp bảo vệ và 6 xe không được trang bị giáp bảo vệ, trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2027. Ngoài ra, hợp đồng cũng bao gồm tùy chọn mua thêm 104 xe y tế lưu động khác, kèm theo chương trình huấn luyện cho các lực lượng vận hành. Một xe y tế lưu động do Rheinmetall sản xuất. Ảnh: Rheinmetall Theo đại diện của Rheinmetall, hệ thống trang thiết bị trên các xe y tế này được sử dụng để tiến hành phẫu thuật cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho binh sĩ trên chiến trường. Một trong những điểm đáng chú ý của các xe y tế lưu động này là được thiết kế ở dạng module, cho phép lắp ghép và tháo dỡ trong thời gian ngắn nhất có thể. Mỗi xe được trang bị một container cấp cứu, với thiết bị y tế hiện đại, máy phát điện, hệ thống điều hòa không khí. Sau khi được bàn giao, các xe này sẽ được trang bị cho các cơ sở y tế của Quân đội Đức. Tháng 8-2024, Chính phủ Đức đã trao cho Rheinmetall một hợp đồng khác, cung cấp các trạm phẫu thuật tiền phương với giải pháp tương tự, nhưng có khả năng kết nối lên đến 5 container, tạo thành một trung tâm y tế lớn hơn cho việc điều trị bệnh nhân. Bên cạnh đó, Đức cũng đã tiếp nhận một loạt container y tế do Tập đoàn Airbus phát triển, phục vụ cho việc chăm sóc thương binh nhẹ. TRUNG THÀNH(tổng hợp)