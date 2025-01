Người hâm mộ ‘cháy’ xuyên đêm ở Hà Nội ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch

Đánh bại Thái Lan ở hai lượt trận chung kết để giành chức vô địch ASEAN Cup 2024, Hà Nội có một đêm không ngủ, mọi ngõ ngách đều phủ kín bóng cờ đỏ sao vàng, người hâm mộ mở hội ăn mừng tới rạng sáng. Đêm 5/1, trung tâm Hà Nội trở thành "biển người" khi hàng trăm nghìn cổ động viên đổ về để đi bão ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam. Chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-3 trước Thái Lan trong trận chung kết không chỉ là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam mà còn mang đến ngày hội lớn tràn ngập cảm xúc. Dường như toàn thể người dân thủ đô đều đổ ra đường ăn mừng

Người hâm mộ đổ ra đường trong niềm hân hoan, tiếng còi xe, tiếng hò reo hòa cùng sắc đỏ rực của cờ Tổ quốc, biến cả thành phố thành một khung cảnh rộn ràng như... Tết sớm. Đến gần 3h sáng, không khí ấy vẫn chưa dừng lại.

Ai nấy đều hoà mình trong "hương men" của niềm vui vô địch.

Cùng hòa chung niềm vui chiến thắng, nhiều người dân và du khách cho biết đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của họ khi tới thăm Hà Nội.

Ở nhiều khu vực, lực lượng công an liên tục điều tiết, chốt chặn đảm bảo an toàn cho người dân.

Mặc dù số lượng phương tiện đổ ra đường khá đông, nhưng các cổ động viên vẫn không quên nhắc nhau đảm bảo an toàn giao thông, không vượt đèn đỏ.

Khoảng 3h30 ngày 6/1, tại khu vực Cầu Giấy, vẫn rất đông các phương tiện đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng tuyển Việt Nam.

Trọng Tài - Đức Nguyễn