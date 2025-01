Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/1: Vòng 3 Cúp FA; Sevilla vs Valencia, Udinese vs Atalanta, M'Galdbach vs Bayern Munich

Bundesliga đã trở lại sau kỳ nghỉ Đông, đêm nay đội đầu bảng Bayern Munich sẽ có chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn trước M'Gladbach. Tại Anh, vòng 3 Cup FA, các ông lớn Liverpool, Man City, Chelsea đều 'dễ thở' vì chỉ gặp các đội hạng dưới. Lịch thi đấu Cup quốc gia Việt Nam - vòng 1/8 - 18h00 ngày 11/1: SLNA vs Đà Nẵng (FPT Play) - 19h15 ngày 11/1: Viettel vs PVF-CAND (FPT Play) Lịch thi đấu Cup FA - vòng 3 - 19h00 ngày 11/1: Bristol City vs Wolves (FPT Play) - 19h0 ngày 11/1: Middlesbrough vs Blackburn Rovers (FPT Play) - 19h00 ngày 11/1: Birmingham City vs Lincoln City (FPT Play) - 19h15 ngày 11/1: Liverpool vs Accrington Stanley (FPT Play) - 21h00 ngày 11/1: Leicester vs QPR (FPT Play) - 22h00 ngày 11/1: Norwich City vs Brighton (FPT Play) - 22h00 ngày 11/1: Nottingham Forest vs Luton Town (FPT Play) - 22h00 ngày 11/1: Preston North End vs Charlton Athletic (FPT Play) - 22h00 ngày 11/1: Reading vs Burnley (FPT Play) - 22h00 ngày 11/1: Bournemouth vs West Brom (FPT Play) - 22h00 ngày 11/1: Brentford vs Plymouth Argyle (FPT Play) - 22h00 ngày 11/1: Sunderland vs Stoke City (FPT Play) - 22h00 ngày 11/1: Chelsea vs Morecambe (FPT Play) - 22h00 ngày 11/1: Exeter City vs Oxford United (FPT Play) - 00h45 ngày 12/1: Leeds United vs Harrogate Town (FPT Play) - 00h45 ngày 12/1: Man City vs Salford City (FPT Play) - 01h00 ngày 12/1: Mansfield Town vs Wigan Athletic (FPT Play) - 01h00 ngày 12/1: Leyton Orient vs Derby County (FPT Play) - 01h00 ngày 12/1: Coventry City vs Sheffield Wednesday (FPT Play) Lịch thi đấu La Liga - vòng 19 - 20h00 ngày 11/1: Alaves vs Girona (SCTV15) - 22h15 ngày 11/1: Valladolid vs Real Betis (SCTV15) - 00h30 ngày 12/1: Espanyol vs Leganes (SCTV15) - 03h00 ngày 12/1: Sevilla vs Valencia (SCTV15) Lịch thi đấu Serie A - vòng 20 - 21h00 ngày 11/1: Udinese vs Atalanta - 21h00 ngày 11/1: Empoli vs Lecce - 00h00 ngày 12/1: Torino vs Juventus - 02h45 ngày 12/1: AC Milan vs Cagliari Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 16 - 21h30 ngày 11/1: St. Pauli vs E.Frankfurt - 21h30 ngày 11/1: FC Heidenheim vs Union Berlin - 21h30 ngày 11/1: Freiburg vs Holstein Kiel - 21h30 ngày 11/1: Hoffenheim vs Wolfsburg - 21h30 ngày 11/1: Mainz 05 vs VfL Bochum - 00h30 ngày 12/1: Borussia M'gladbach vs Bayern Munich Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 17 - 23h00 ngày 11/1: Brest vs Lyon - 01h00 ngày 12/1: Reims vs Nice - 03h00 ngày 12/1: Rennes vs Marseille Nhận định: - 21h00 ngày 11/1: Udinese vs Atalanta Atalanta đã phải tạm nhường ngôi đầu bảng lại cho Napoli nhưng đá ít hơn 1 trận và vượt trội về chỉ số phụ. Nghĩa là họ vẫn đang trong cuộc đua vô địch, và nếu vượt qua Udinese đêm nay họ sẽ lấy lại ngôi đầu. Udinese khởi đầu mùa giải này một cách mạnh mẽ, nhưng đội bóng vùng Friuli sau đó đã trở lại đúng vị trí của họ theo truyền thống, an vị ở giữa BXH. Dù sao so với mùa trước phải chật vật trụ hạng ở vòng cuối, nay Udinese đang có vị trí tốt hơn rất nhiều. So tương quan, Atalanta nhỉnh hơn và được đánh giá có khả năng thắng trận nhiều hơn. Sân nhà không phải là lợi thế quá lớn cho Udinese, đến lúc này họ toàn thua trước các đội trong Top 4. Về lực lượng, Udinese vắng Okoye, Davis, Zarraga, Giannetti vì chấn thương, còn Lucca bị treo giò. Atalanta vắng hai tiền đạo trụ cột Gianluca Scamacca và Mateo Retegui vì chấn thương, tiền vệ Juan Cuadrado cũng lỡ trận vì lý do tương tự. Đội hình dự kiến: Udinese: Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Sanchez. Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. - 00h30 ngày 12/1: Borussia M'gladbach vs Bayern Munich Bayern Munich bước vào giai đoạn nghỉ Đông với vị trí đầu bảng Bundesliga, hơn Leverkusen 4 điểm. Họ cũng là đội có thành tích phòng ngự tốt nhất vì mới thủng lưới 13 lần, hiệu số bàn thắng bại là 34, cao hơn 18 bàn so với Leverkusen. Ở vòng trước Bayern thắng thuyết phục trước RB Leipzig với tỷ số 5-1 trên sân nhà. Còn Gladbach cũng chơi rất tốt ở những trận đấu cuối cùng trong năm 2024, đang có mạch 3 trận liên tiếp bất bại, họ cũng thắng 4, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 7 trận gần đây nhất, ghi được 14 bàn. Kết quả trên giúp họ leo lên thứ 8 sau giai đoạn đầu vô cùng chật vật. Bayern vượt trội nhưng những lần làm khách của M'Gladbach trước đây chưa bao giờ dễ dàng. Vì thế Bayern có thể giành chiến thắng trận này nhưng sẽ vô cùng vất vả và khả năng là cách biệt tỉ số sẽ sít sao. Theo Sports Mole đánh giá, tỷ lệ giành chiến thắng của M'Gladbach là 25,63%. Tỷ lệ thắng của Bayern là 53,14%. Tỷ lệ hòa là 21,23%. Lực lượng: Chủ nhà M’Gladbach vắng Nathan N'Goumou chấn thương; Franck Honorat bỏ ngỏ khả năng ra sân. Còn Bayern Munich không có Dayot Upamecano vì bị treo giò. Đội hình dự kiến: M’Gladbach: Nicolas; Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich; Reitz, Weigl; Stoger, Plea, Hack; Kleindienst. Bayern Munich: Neuer; Laimer, Dier, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sane; Kane. - 03h00 ngày 12/1: Sevilla vs Valencia (SCTV15) Một thời cả hai còn nằm trong nhóm hàng đầu La Liga nhưng ít nhất từ 3 mùa giải qua cả hai đều chỉ là những đội bóng trung bình, luôn loay hoay ở nửa sau bảng xếp hạng. Sevilla đã khép lại năm 2024 bằng trận thua tâm phục khẩu phục 2-4 trên sân của gã khổng lồ Real Madrid. Hiện tại sau gần nửa chặng đường tại La Liga 2024/25, Sevilla đã tích lũy được tổng cộng 22 điểm, hơn khu vực nguy hiểm khá xa nhưng cũng còn lâu mới vươn tới được nhóm châu Âu. Valencia còn thê thảm hơn, đang đứng áp chót trên BXH và kém khu vực an toàn 4 điểm. Cuối tháng 12/2024 vừa rồi HLV Ruben Baraja đã bị sa thải để nhường chỗ cho HLV Carlos Corberan. Với phong độ hiện thời, Sevilla vẫn sáng cửa thắng hơn. Đội hình dự kiến: Sevilla: Fernandez; Carmona, Bade, Gudelj, Salas; Lukebakio, Agoume, Lokonga, Idumbo; Sanchez, Romero Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Tarrega, Mosquera, Gasiorowski; D Lopez, Guerra, Barrenechea, Rioja; Duro, Almeida