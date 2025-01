Nhìn lại 10 ngày áp dụng Nghị định 168: Tài xế 'sợ' vượt đèn đỏ

Sau 10 ngày áp dụng Nghị định 168/2024, nhiều ngã tư đã không còn tình trạng ô tô, xe máy vượt đèn đỏ... Từ ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực. Ngay trong ngày đầu tiên thực hiện Nghị định 168, tại nhiều ngã tư ở Hà Nội đã có sự thay đổi rõ rệt, người tham gia giao thông chấp hành dừng đèn đỏ, không còn tình trạng lấn vạch, đứng lên vạch sơn phần đường của người đi bộ. Trên đường Giải Phóng (đoạn trước cửa Bến xe Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội), nút đèn đỏ này trước khi áp dụng Nghị định 168 thường xuyên xảy ra tình trạng người đi xe máy vượt đèn đỏ, nhưng sau thời điểm ngày 1/1, người dân chấp hành dừng đèn đỏ ngay ngắn. Đáng chú ý, người tham gia giao thông còn tự giác chấp hành việc dừng đèn đỏ ngay cả khi "vắng bóng" lực lượng CSGT. Vào tối 3/1, sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024, hàng nghìn cổ động viên đổ ra đường ăn mừng nhưng vẫn chấp hành nghiêm chỉnh luật. Thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), mỗi ngày lực lượng CSGT toàn quốc xử phạt từ 350 - 380 người vượt đèn đỏ. Đáng chú ý, vi phạm về hành vi này giảm dần sau mỗi ngày. Ngoài ra, các hành vi như điều khiển xe đi vào đường cấm, đi xe máy vào cao tốc... cũng giảm rõ rệt. Ghi nhận trong ca công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) vào sáng 8/1, tại đường vành đai trên cao (đoạn qua đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) chỉ còn ít người vi phạm. Đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết, do mức phạt lỗi điều khiển xe máy đi vào đường cấm đã tăng gấp 5 lần so với trước đây (mức phạt theo Nghị định 168 từ 4 - 6 triệu đồng) nên số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn. Một hành vi vi phạm phổ biến khác là "điều khiển xe máy đi lên vỉa hè" cũng có những chuyển biến tích cực khi lực lượng CSGT xử lý nghiêm. Với hành vi đi xe máy lên vỉa hè, người vi phạm sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe nên nhiều người "không dám" vi phạm. Tuy nhiên, tại một số tuyến đường như: Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn còn tình trạng người tham gia giao thông đi lên vỉa hè, đi ngược chiều... nhất là khi không có lực lượng CSGT. Ngoài ra, trong 10 ngày áp dụng Nghị định 168, nhiều người dân phản ánh hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở một số tuyến đường có hiện tượng lỗi, "bỗng xanh lại nhảy đỏ". Cục CSGT đã có văn bản gửi các địa phương để nhanh chóng khắc phục hỏng hóc, điều chỉnh các cột đèn tín hiệu bị lỗi và không xử phạt lỗi không chấp hành tín hiệu đèn ở những nơi có đèn tín hiệu bị hỏng. Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) đánh giá, sau 10 ngày thực hiện Nghị định 168, phần lớn người tham gia giao thông đã chấp hành tốt quy định: Không vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, điều khiển xe máy đi lên vỉa hè... và đã hình thành văn hóa giao thông. "Nếu như trước kia, vào giờ cao điểm, một số ngã tư ở Hà Nội có tình trạng vượt đèn đỏ, chen lấn, đi ngược chiều... thì nay đã giảm hẳn. Để duy trì việc chấp hành này, thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục xử lý nghiêm những người vi phạm", đại diện Cục CSGT nói. Đại diện Cục CSGT khẳng định, tai nạn giao thông cướp đi nhiều nhân lực quý giá của đất nước, để lại hệ lụy cho nhiều gia đình phải chăm lo người tai nạn khuyết tật, tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội. Mỗi người tham gia giao thông chỉ cần hình thành thói quen chấp hành như: Tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, không vượt ẩu, không lái xe khi đã uống rượu, bia... thì sẽ giảm tai nạn và luôn nhớ "nhà là nơi để về"!