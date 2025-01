Điểm tin Công nghệ 11/1: iPhone có nghe lén người dùng?

Qualcomm ngầm thông báo về 'bộ não' trong dòng Galaxy S25 sắp ra mắt; Samsung sắp "khuấy đảo" thị trường điện thoại gập trong năm nay với siêu phẩm mới - iPhone có nghe lén người dùng? Vụ kiện mới nhất về trợ lý ảo Siri đã làm dấy lên tin đồn về việc iPhone nhắm mục tiêu quảng cáo. Tuy nhiên, Apple khẳng định chưa bao giờ sử dụng dữ liệu Siri để xây dựng hồ sơ tiếp thị. Theo The Verge, Apple vừa lên tiếng bác bỏ tin đồn rằng hãng cho phép nhà quảng cáo nhắm mục tiêu người dùng dựa trên các bản ghi âm từ trợ lý ảo Siri. Trong tuyên bố chính thức mới nhất, Táo khuyết giải thích cách Siri hoạt động và xử lý dữ liệu người dùng. "Apple chưa bao giờ sử dụng dữ liệu Siri để xây dựng hồ sơ tiếp thị và chưa từng cung cấp dữ liệu đó cho quảng cáo. Chúng tôi cũng chưa từng bán dữ liệu này cho bất kỳ ai vì bất kỳ mục đích nào. Chúng tôi không ngừng phát triển các công nghệ để giúp Siri trở nên bảo mật hơn và sẽ tiếp tục làm như vậy", phản hồi trực tiếp của Apple viết. Trước đó, nhà sản xuất iPhone đã đồng ý chi trả 95 triệu USD để dàn xếp vụ kiện liên quan đến việc trợ lý ảo Siri vô tình ghi lại các cuộc trò chuyện của người dùng và có thể bị nhân viên nghe được. - Samsung sắp "khuấy đảo" thị trường điện thoại gập trong năm nay với siêu phẩm mới Tin đồn từ Hàn Quốc cho biết Samsung đang phát triển smartphone màn hình gập với thiết kế "chữ G" độc đáo. Theo một báo cáo mới đây từ Sisa Journal, Samsung được cho là đang ấp ủ kế hoạch ra mắt smartphone màn hình gập "gập đôi" vào nửa cuối năm 2025. Thiết bị này sẽ có thiết kế "chữ G" đặc biệt, gập vào trong hai lần, mang đến màn hình lớn lên đến 9-10 inch khi mở ra. Nguồn tin cũng cho biết Samsung Display, công ty con chịu trách nhiệm sản xuất màn hình của Samsung, đang tích cực chuẩn bị cho việc ra mắt phần cứng mới này. Tuy nhiên, Samsung có thể sẽ không sử dụng camera ẩn dưới màn hình (UDC) cho thế hệ đầu tiên của thiết bị gập đôi này do lo ngại về chất lượng độ phân giải. Trước đó, đã có nhiều tin đồn về việc Samsung đang phát triển smartphone màn hình gập "gập đôi" hoặc "cuộn". Tuy nhiên, báo cáo mới nhất này cho thấy Samsung đang nghiêng về thiết kế "gập đôi" với cơ chế gập vào trong nhằm tăng độ bền cho màn hình. Dự kiến, Samsung sẽ ra mắt smartphone gập đôi này cùng với Galaxy Z Flip và Z Fold thế hệ mới. Tuy nhiên, số lượng sản xuất ban đầu có thể sẽ bị hạn chế ở mức dưới 300.000 chiếc. - Qualcomm ngầm thông báo về 'bộ não' trong dòng Galaxy S25 sắp ra mắt Sau khi trình làng mẫu chip mạnh mẽ thế hệ mới, Qualcomm có động thái bất ngờ trên trạng mạng xã hội X, ngầm thông báo về "bộ não" được trang bị cho Galaxy S25. Trước thông báo về sự kiện Samsung ra mắt thế hệ dòng Galaxy S25, thì không lâu sau đó trên nền tảng mạng xã hội X (trước là Twitter), trang chính thức của Snapdragon đã chia sẻ lại bài đăng của Samsung kèm theo lời nhắn "See you there" (tạm dịch: Hẹn gặp lại bạn ở đó). Đây được xem là động thái ngầm khẳng định sự hiện diện của chip Snapdragon của Qualcomm sẽ có trong dòng Galaxy S25. Vào thời điểm cuối tháng 10/2024, tại Hội nghị thượng đỉnh Snapdragon 2024 ở Hawaii, Qualcomm giới thiệu bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite (tên chính thức của Snapdragon 8 Gen 4). Con chip này mang đến cho thị trường nhiều thông số ấn tượng với những bước tiến vượt bậc về hiệu năng di động, gaming, chụp ảnh và trí tuệ nhân tạo. Snapdragon 8 Elite là phiên bản mới nhất trong dòng Snapdragon - dòng chip sử dụng thiết kế Oryon nội bộ và cho tốc độ nhanh hơn 45% cũng như tiết kiệm năng lượng hơn thế hệ trước. Chip Snapdragon 8 Elite được sản xuất trên tiến trình 3nm, bao gồm hai lõi xung nhịp 4.32GHz và 6 lõi xung nhịp 3.53GHz, GPU Adreno 830. - TikTok Shop 'rót' 500 triệu USD nâng cấp kiểm duyệt bán hàng Nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm tin cậy cho người dùng, TikTok Shop đã đầu tư hơn 500 triệu USD với mục tiêu nâng cấp các quy trình kiểm duyệt bán hàng. Kết quả, trong nửa đầu năm 2024, TikTok Shop đã từ chối 20,4 triệu sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, gỡ bỏ 124.000 sản phẩm hạn chế hoặc bị cấm. Đồng thời, TikTok Shop cũng đã vô hiệu hóa hơn 2 triệu tài khoản người bán, gỡ bỏ tính năng thương mại của hơn 500.000 nhà sáng tạo nội dung vi phạm chính sách. Về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nền tảng đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thích hợp. Từ tháng 7/2023 đến 6/2024, TikTok Shop đã ngăn chặn hơn 5 triệu sản phẩm tiềm ẩn rủi ro vi phạm sở hữu trí tuệ, gỡ bỏ 497.026 sản phẩm và 800.000 video/livestream vi phạm. TikTok Shop luôn nỗ lực xử lý các sản phẩm không phù hợp quy định, thông tin sai lệch hoặc thiếu chính xác. Nền tảng khuyến khích người dùng báo cáo các trường hợp vi phạm để cùng nhau xây dựng cộng đồng mua sắm an toàn và minh bạch, khẳng định cam kết trong việc mang đến trải nghiệm mua sắm an toàn, đặt lợi ích của người dùng lên hàng đầu. - Nội bộ Meta hỗn loạn chỉ vì một quyết định của Mark Zuckerberg Sốc, hoài nghi, xấu hổ, nhục nhã là cảm xúc của nhân viên tại Meta lúc này. Họ phản đối chính sách kiểm duyệt nội dung mới vì cho phép gọi cộng đồng LGBTQ+ là “tâm thần”. Công ty mẹ của Facebook, Instagram, Threads đang đối mặt với làm sóng chỉ trích gay gắt từ chính đội ngũ nhân viên của mình, sau khi CEO Mark Zuckerberg thông báo thay đổi chính sách kiểm duyệt nội dung. Theo thông tin nội bộ và các cuộc phỏng vấn với nhân viên hiện tại của Meta được thực hiện bởi 404 Media, chính sách mới cho phép người dùng đăng tải các nội dung nói rằng cộng đồng LGBTQ+ là những người “mắc bệnh tâm thần”. Đây là một phần của chiến lược mới được Zuckerberg gọi là “trở về cội nguồn tự do ngôn luận”. Mục tiêu là giảm bớt việc kiểm duyệt nội dung trên các nền tảng của công ty. Theo 404 Media, thông báo này được đưa ra vào ngày 6/1 vừa qua và đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ trong nội bộ Meta. Trên nền tảng Workplace của công ty, một bài viết có hàng trăm bình luận và hơn 1.000 lượt tương tác đặt câu hỏi: "Chính sách này được thay đổi như thế nào, khi nó không phản ánh bất kỳ đồng thuận khoa học chính thống nào? Ai là người đã được tham vấn thay đổi này và nó có phù hợp với giá trị của công ty không?".