Thuế quan trở thành chủ đề nóng tại Triển lãm CES 2025

Các công ty Trung Quốc tạo được ấn tượng mạnh tại Triển lãm CES năm nay, nhưng nguy cơ bị áp thuế cao hơn từ chính quyền sắp tới của Mỹ đang đe dọa triển vọng của các công ty này. Các công ty Trung Quốc đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) năm nay, nhưng nguy cơ bị áp thuế cao hơn từ chính quyền sắp tới của Mỹ đang đe dọa triển vọng của các công ty này. "Ôtô bay" của XPeng và TV tăng cường công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của TCL chỉ là một vài trong số những sản phẩm của các công ty Trung Quốc thu hút sự chú ý tại CES, sự kiện công nghệ thường niên ở Las Vegas. Tuy nhiên, khả năng chính sách thương mại của ông Donald Trump làm rung chuyển ngành công nghệ toàn cầu đã phủ bóng lên sự kiện này. Ông Trump đã vận động tranh cử với lời đe dọa sẽ áp thuế 60% đối với hàng hóa Trung Quốc và đã nhắc lại lập trường cứng rắn này kể từ khi thắng cử vào tháng 11/2024. Các nhà phân tích coi mối đe dọa này có thể một phần là chiến thuật đàm phán, nhưng cũng lưu ý rằng nhiệm kỳ đầu tiên của ông đã gây ra một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, trong đó nhiều mức thuế vẫn được duy trì và tăng cường trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden. Các công ty Trung Quốc đã bày tỏ nhiều mức độ lo ngại khác nhau về mối đe dọa này. Bà Mekia Yang của công ty khởi nghiệp Jitlife, công ty chuyên sản xuất vali "thông minh" tại tỉnh Quảng Đông, cho biết họ lo lắng về chính sách của chính quyền ông Trump, nhưng cho rằng lập trường cứng rắn của ông Trump có thể thay đổi dưới áp lực từ thị trường nội địa do giá cả tăng cao. Ông Zhanbin Ao của Mammotion Technology Co., công ty bán máy cắt cỏ tự động, thừa nhận lo ngại về thuế mới, nhưng cho biết công ty hiện đang chuyển sản xuất sang Thái Lan, Việt Nam và các nước châu Á khác. Ông Ao cho hay khi họ chuyển sản xuất sang các quốc gia khác, thuế quan sẽ không còn là vấn đề. Các công ty Trung Quốc khác lại tỏ ra lạc quan. Ông Haojia Dengyang của công ty Shenzhen Haoqitansuo Technology dự đoán các sản phẩm của họ vẫn sẽ thu hút khách hàng Mỹ ngay cả khi có thuế quan mới, vì chúng có giá trị và thực sự hữu ích. Shenzhen Haoqitansuo bán ốp lưng điện thoại thông minh, thiết bị sạc và các sản phẩm khác dưới thương hiệu Torras tại Mỹ. Giống như các đối tác Trung Quốc, lãnh đạo của các công ty Mỹ tại CES cho biết thuế quan là vấn đề ưu tiên hàng đầu, ngay cả khi họ không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Ông John Pfeifer, Giám đốc điều hành (CEO) của Oshkosh, cho biết hầu hết hàng hóa công nghiệp của công ty này được bán tại Mỹ đều được sản xuất trong nước, nhưng một phần nhỏ được nhập khẩu. Ông Pfeifer cho biết nếu Mỹ áp dụng mức thuế chung 20% đối với hàng nhập khẩu, điều này sẽ ảnh hưởng đến công ty, đặc biệt là các hoạt động ở châu Âu, Mexico và Ấn Độ. Oshkosh sẽ phải quyết định xem nên chuyển sản xuất về nước hay thiết kế lại để có thể tìm kiếm nguồn cung ứng khác nhằm tránh thuế. Ông Pfeifer cũng cho biết Oshkosh có thể phải tăng giá nếu thuế quan làm tăng giá các thành phần hoặc nguyên liệu quan trọng được nhập khẩu. Tương tự Oshkosh, “gã khổng lồ” nông nghiệp Mỹ John Deere cũng sản xuất phần lớn thiết bị bán tại Mỹ ở trong nước. Bà Deanna Kovar, lãnh đạo cấp cao của Deere, cho biết còn sớm để nói về tình hình thuế quan, nhưng họ đã từng trải qua việc này. Bà Kovar mô tả tác động của thuế quan lên sản phẩm của Deere là thứ yếu so với lo ngại về thuế quan trả đũa. Bà bày tỏ mối quan tâm lớn nhất là đảm bảo khách hàng của Deere, những người trồng ngô, đậu tương, hạt dẻ cười và hạnh nhân - có thị trường cho sản phẩm của họ và không bị áp thuế trả đũa./.