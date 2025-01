Đỏ lửa từ sáng đến tối nướng 'đặc sản' vụ Tết

Cá thu nướng không chỉ là đặc sản thơm ngon, bổ dưỡng mà còn là thức quà biếu Tết rất phổ biến. Thời điểm này, các hộ chế biến cá thu ở Nghệ An đỏ lửa ngày đêm nướng cá để cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán. Chế biến cá thu nướng là nghề truyền thống tại nhiều địa phương ở Nghệ An, tuy nhiên, nổi tiếng nhất là tại vùng Nghi Hải, Nghi Thủy (TP Vinh). Cá thu nướng không chỉ là đặc sản thơm ngon, bổ dưỡng mà còn là thức quà biếu Tết rất phổ biến.

Dịp Tết, ông Trương Như Hùng (hộ kinh doanh cá thu nướng ở phường Nghi Hải, thành phố Vinh) phải thuê thêm 6-7 nhân công. Trung bình một ngày, cơ sở ông chế biến, nướng từ 5-7 tạ cá thu. Dịp Tết Nguyên đán, mỗi ngày cơ sở của ông nướng hơn 1 tấn cá thu để phục vụ thị trường.

“Cá thu sau khi nhập từ cảng về sẽ được rửa sạch, cắt thành từng miếng to bằng bàn tay, đặt trên trành cho ráo nước trước khi mang đi nướng. Cá thu nướng thường được đặt mua để ăn Tết hoặc biếu người thân làm quà. Hiện, cá thu nướng loại 1 có giá từ 250.000 – 270.000 đồng/kg, loại 2 có giá từ 200.000 – 220.000 đồng/kg”, ông Hùng chia sẻ.

Kinh nghiệm 10 năm nướng cá thu, chị Nguyễn Thị Bình (trú phường Nghi Hải, TP Vinh) cho biết, công đoạn nướng cá rất quan trọng, đòi hỏi người nướng phải có kinh nghiệm. Dịp Tết, chị phải nướng liên tục, ngồi bên bếp than đỏ rực từ sáng đến tối để nướng cá.

“Cá thu thường được khách đặt mua làm quà biếu Tết nên thường sẽ được nướng kỹ và cẩn thận. Những miếng cá sẽ được nẹp thêm thanh tre mỏng để cá thẳng đẹp, không bị vỡ nát. Vỉ nướng cách than khoảng 10 – 15 cm, không được gần quá vì rất dễ cháy. Thông thường mỗi mẻ cá nướng từ 5 – 10 phút, tùy vào mật độ rải cá dày hay mỏng”, chị Bình cho hay.

Người nướng cá phải điều chỉnh nhiệt độ, lửa phù hợp bằng cách gạt than và lật đều tay để cá chín đều hai mặt.

Để cá chín đều, bếp phải luôn đỏ rực than hồng. Tay những người thợ thoăn thoắt đảo cá để cá không bị cháy.

Cá thành phẩm có màu vàng đẹp, thơm lừng.

Khi cá thu nướng nguội sẽ được đóng gói, hút chân không, dán tem nhãn, mã vạch và đưa ra thị trường. Hiện, trên địa bàn thành phố Vinh có khoảng 40 hộ dân chuyên chế biến sản phẩm cá thu nướng với sản lượng khoảng 250 tấn/năm.

Thu Hiền