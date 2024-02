Xác minh số tài sản không được cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca kê khai

Về nguồn gốc tài sản, ông Đỗ Hữu Ca và bà Vũ Thị Lộc (SN 1958) khai, số đồ vật, tài sản này có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, bố mẹ để lại, quà lễ, tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án, bất động sản của cá nhân ông Ca và bà Lộc.

Cơ quan chức năng khám xét nhà cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. (Ảnh: T.Thắng)

Tại đây, công an tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là tiền VNĐ, tiền ngoại tệ, các trang sức, kim loại màu vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mang tên ông Đỗ Hữu Ca cùng vợ là bà Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác), sổ tiết kiệm (mang tên bà Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác).

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, khi bắt giữ cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca vào tháng 2/2023, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Đỗ Hữu Ca tại 2 địa chỉ gồm: số 24/18D Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn (phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) và thôn Trại Trên - Đồng Phản (xã Kênh Giang, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên không được ông Ca và bà Lộc kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế.

Cơ quan điều tra xác định, mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của ông Đỗ Hữu Ca và các bị can trong vụ án, tuy nhiên, việc vợ chồng ông Ca không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án, bất động sản liên quan đến những tài sản trên cần được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngày 24/11/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của ông Đỗ Hữu Ca, bà Vũ Thị Lộc và toàn bộ đồ vật, tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can Đỗ Hữu Ca để kiểm tra, xác minh xem xét xử lý sau.